Isolde e Carolina Kostner: le due cugine campionesse nello sport

Isolde e Carolina Kostner oltre a condividere la passione per lo sport condividono anche la stessa famiglia: le due sono cugine.

Isolde e Carolina Kostner sono due delle campionesse dello spot nostrane che hanno portato onore ed orgoglio alla nostra patria. Ma non solo, le due oltre ad avere in comune l’amore per lo sport sono anche parenti. I loro fedeli sostenitori sono curiosi di sapere qualche notizia in più in merito al loro rapporto, visto che sono campionesse oltre che nello sport anche nella vita.

Le due sportive però non sono molto propense a parlare della loro vita privata. In quanto tengono a concentrarsi principalmente sulla loro carriera agonistica piuttosto che parlare delle vicende legate alla loro sfera personale. Isolde, forse un po’ di più, si è sbilanciata durante il corso degli anni su quello che accade lontano dei riflettori. Tra l’altro loro due rarissime occasioni sono state avvistate insieme, ma non molto tempo fa Isolde ha parlato del loro rapporto rivelando che è sempre pronta a fare il tifo per lei, ma scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio in merito alla loro parentela, visto che il pubblico è molto curioso di sapere del legame che le unisce.

Carolina e Isolde Kostner: il loro rapporto oltre lo sport

Carolina e Isolde, come anticipato, sono due donne estremamente riservate, ma possiamo rivelarvi, seppur non sono disponibili numerose informazioni, che sono parenti perché cugine. Però non si sa effettivamente le due abbiano costruito tra loro un rapporto solido e duraturo. Quel che è certo è che la sciatrice, Isolde, ha rivelato che non appena ne ha l’occasione è pronta a supportare Carolina in tutte le sue gare che vengono trasmessi sul piccolo schermo degli italiani. Anche se in questo periodo, purtroppo, a causa della pandemia sono stati sospesi, ma non appena ritorneranno lei sarà nuovamente pronta a fare il tifo per lei.

Carolina Kostner brilla sui ghiacci e non ha avuto esperienze televisive, a differenza di sua cugina, ma è sempre rimasta legata al suo ambiente naturale, unendolo a diverse forme dello spettacolo. In quanto prese parte anche ad uno spettacolo della serie Winx Club sul ghiaccio. Sua cugina Isolde, invece, anche lei ha sempre lavorato con il freddo, in quanto è stata una sciatrice ed ha provato anche l’esperienza sui pattini prendendo parte a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci. Entrambe, in piccola parte, si sono messe l’una nei panni dell’altra. Anche se piccoli progetti del piccolo schermo.

Le cugine Kostner sono unite, quindi, non solo nello sport ma anche nella vita privata, pronte a sostenersi l’una con l’altra anche nella carriera sportiva.