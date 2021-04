Giulia Salemi compie 28 anni: Pierpaolo Pretelli le dedica delle dolci parole e un video sui social per augurarle buon compleanno.

Giulia Salemi compie 28 anni oggi, giovedì 1° aprile e per augurarle buon compleanno, Pierpaolo Pretelli le dedica un dolcissimo video accompagnato da parole importanti. L’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 procede a gonfie vele. Sempre più uniti e innamorati, Giulia e Pierpaolo sono pronti a festeggiare nel migliore dei modi il compleanno di lei.

Gli auguri di Pretelli, in poco tempo, hanno scatenato la gioia dei fan che hanno creduto nel loro rapporto sin dal primo istante.

Gli auguri di buon compleanno Pierpaolo Pretelli alla fidanzata Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli rende speciale il giorno del compleanno di Giulia Salemi, la ragazza che è riuscita a conquistare il suo cuore e a farlo innamorare nuovamente dopo la fine della relazione con Ariadna Romero, la madre di suo figlio Leonardo. Sempre più sereno e felice accanto a Giulia, Pierpaolo ha così deciso di condividere sui social i propri sentimenti facendole una dedica musicale per il suo 28esimo compleanno.

Sulle note di La mia stella di Broadway di cesare Cremonini che intona e, successivamente, su quelle di Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi, Pierpaolo ripercorre la storia d’amore con Giulia attraverso una serie di immagini della loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che ha cambiato la vita ad entrambi.

Un video emozionante e pieno d’amore accompagnato da parole speciali che hanno commosso tutti i fan dei Prelemi.

“Oggi in questo tuo giorno importante sono qui a ringraziarti, a dirti grazie perché mi rendi felice ogni giorno, perché credi in me come uomo, come lavoratore , come Padre, grazie per rispettarmi ,grazie per regalarmi e rendere ogni giorno degno di essere vissuto! Infine ti dico grazie per avermi fatto innamorare e avermi fatto ricredere nell’amore e nell’anima gemella, perché io penso che tu sia la mia anima gemella. Auguri di buon compleanno amore mio…“.

La risposta di Giulia è arrivata puntuale. “Il miglior compleanno di sempre perché ci sei tu al mio fianco a regalarmi la felicità, quella vera, quella con la F maiuscola. Grazie per essere semplicemente te stesso, un uomo meraviglioso e straordinario che mi ha fatto perdutamente innamorare e che mi fa sentire ogni giorno una vera principessa… Ti amo”, ha scritto la Salemi.