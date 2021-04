“Giulia De Lellis è il sogno americano”: le parole di Tommaso Zorzi

Giulia De Lellis è stata elogiata da Tommaso Zorzi durante una recente ospitata al Maurizio Costanzo Show: ecco le sue parole.

Giulia De Lellis ha sicuramente fatto molta strada quando fece il suo esordio nel mondo dello spettacolo attraverso la partecipazione a Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi le ha permesso di trovare in poco tempo la fama e l’amore. Anche se quest’ultimo con Andrea Damante non è andato come sperato, ma lei oggi è felice al fianco di Carlo Beretta e la carriera prosegue a gonfie vele. Tant’è che stata scelta da Fabio Volo per il suo nuovo film.

Nonostante ciò le critiche non sono mancate e durante la puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi ci ha tenuto a spendere due parole in merito al successo dell’influencer nostrana, dichiarando che lei rappresenta la versione italiana del sogno americano.

Tommaso Zorzi elogia Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show

Tommaso Zorzi, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, ha speso bellissime parole nei confronti di Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show, di cui era anche lei ospite insieme a Beatrice Valli. Le due hanno raccontato ai microfoni di canale 5 i segreti del loro successo in questa nuova professione che ha creato una certa curiosità non solo tra il pubblico, ma anche tra gli addetti ai lavori.

“Io seguo Giulia da un po’ di anni ormai e credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. La De Lellis è una ragazza rimasta molto con i piedi per terra. Lei sa che all’inizio le andavo un po’ contro perché non riuscivo a capire il fenomeno. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono o a chiunque altro e credo che questo sia il segreto del suo successo. È a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina”.

Sono queste le parole utilizzate da Tommaso, che ieri ha criticato Damiano Er Faina sullo scivolone su Aurora Ramazzotti, per elogiare Giulia, che da qualche anno a questa parte sta costruendo una solida carriera non solo nel mondo digitale, visto che è una delle influencer di maggior successo del nostro paese, ma anche nello spettacolo. In quanto a breve esordierà anche come conduttrice a Love Island, il nuovo show targato Real Time.

Tommaso Zorzi ha elogiato Giulia De Lellis durante la sua recente esperienza al Maurizio Costanzo Show, dove per l’occasione c’è stata anche la reunion del cast di Buona Domenica, dove i personaggi di maggior successo di quest’anno si sono riusciti nel teatro che da anni ormai ospita il marito di Maria De Filippi.