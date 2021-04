I figli di Daniele Liotti, protagonista di A un Passo dal Cielo, sono l’orgoglio più grande dell’attore: tra l’altro il più grande ha già deciso cosa fare da grande.

Nato il 1° Aprile del 1971, oggi Daniele Liotti è uno splendido cinquantenne.

Anche se nella fiction A un Passo Dal Cielo Daniele Liotti ha sposato la donna della sua vita, Emma, nella vita reale l’attore sembra piuttosto allergico al matrimonio.

Stando a quanto ha dichiarato in più di un’occasione, non ha bisogno del vincolo matrimoniale per sentirsi profondamente legato alla sua compagna del momento e, per questo motivo, non è mai arrivato all’altare.

Le storie sentimentali importanti della sua vita sono state due, e da ognuna di esse è nato un figlio che lo ha reso un po’ più felice e realizzato di quanto fosse prima.

Chi sono i figli di Daniele Liotti di A un Passo dal Cielo?

Il primo figlio di Daniele Liotti si chiama Francesco Liotti ed ha ereditato dal padre un carisma eccezionale e una bellezza fuori dal comune.

Il ragazzo, che oggi ha 20 anni, è nato nel 2001 dalla relazione, poi conclusa, tra Daniele Liotti e una donna di nome Arianna.

Dal momento che l’attore è sempre stato estremamente discreto sui propri social in merito alla vita privata che conduce insieme alla sua famiglia, si sa pochissimo della sua prima compagna, mentre di Francesco Liotti si sa che ha cominciato a studiare recitazione a Roma e che ha già preso parte a una produzione di grandi dimensioni: la Compagnia del Cigno.

Francesco assomiglia moltissimo a suo padre, che in più di un’occasione ha scherzato sul fatto che Francesco sembra la sua copia da giovane.

Dopo la fine della sua prima relazione, Francesco Liotti ha avuto diverse compagne, ma nessuna si è conquistata nel suo cuore un posto più importante di quello che si è guadagnato un’altra bellissima attrice molto conosciuta dal pubblico televisivo italiano.

Si tratta di Cristina D’Alberto Rocaspana, attrice diventata famosa nella decennale fiction RAI Un Posto Al Sole.

Dalla relazione con Cristina nel 2017 è nata Beatrice, che ormai ha poco più di tre anni. La bambina non compare mai sui profili social del padre, che evidentemente tenta in ogni modo di preservare (riuscendoci) la privacy della propria famiglia.

Quello che però è certo è che, anche se non fa dei suoi figli i protagonisti assoluti delle sue foto di Instagram, come invece fanno molti genitori famosi, Daniele Liotti è molto felice e orgoglioso della sua famiglia allargata. Ha affermato infatti che “veder crescere i suoi figli è il più bel film in assoluto”.

Data tutta questa felicità, ci sarà un matrimonio in vista a sugellare questa la bellissima atmosfera familiare di casa Liotti? Assolutamente no: Contrariamente al suo personaggio Francesco Neri, Daniele Liotti si tiene ben lontano dagli altari.