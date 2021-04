Emma Marrone rivolge un appello ai fan e chiede a tutti di firmare la petizione per salvare la “Sala Venezia” di Milano.

Appello di Emma Marrone ai fan per salvare la Sala Venezia di Milano, uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo lombardo. La cantante salentina, con due brevi video pubblicati su Instagram, ha esortato i suoi fan a firmare la petizione su Change.Org per salvare il Circolo frequentato dagli anziani sin dal secondo dopoguerra.

La petizione è stata già firmata da più di 7mila persone e il numero continua a salire. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero di firme per sensibilizzare l’Agenzia del Demanio nella persona del Direttore Regionale Ing. Luca M. Terzaghi, la Questura di Milano nella persona del questore Giuseppe Petronzi, la Regione Lombardia nella persona del Presidente Attilio Fontana e il Comune di Milano nella persona del sindaco Beppe Sala.

L’appello di Emma Marrone per salvare la Sala Venezia di Milano

Emma Marrone risponde all’appello di Antonio Di Furia, Presidente ANCR – Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che, su Change.org, ha dato il via ad una petizione per salvare la Sala Venezia che rischia di chiudere dopo aver ricevuto dall’Agenzia del demanio lo sfratto dall’8 aprile e che rischia di trasformarsi in un archivio della questura.

“Il Circolo, frequentato dagli anziani sin dal secondo dopoguerra, è diventato con l’arrivo di Antonio di Furia negli anni ‘80, uno spazio di ritrovo e di incontro tra diverse generazioni. Nonni e nipoti, famiglie, bambini, gruppi di amici, ma anche artisti e volti noti del panorama culturale italiano sono la colorata “famiglia” della Sala Venezia: un luogo nato per far sorridere le persone, dove giocare a carte e a tombola, bere un caffè, pranzare e cenare in compagnia, e soprattutto ballare, dal liscio al boogie woogie, dal lindy hop ai balli di gruppo”, si legge nella petizione.

La Sala Venezia è conosciutissima e sono tanti i vip affezionati a questo luogo come Alessandro Cattelan, Arisa, Vittoria Cabello, Carlo Cracco. La petizione lanciata dal gestore Antonio Di furia è già stata firmata da migliaia di persone con la speranza di riuscire a salvare tale luogo di ritrovo.