Damiano David dei Maneskin pubblica una foto in bianco e nero sfoggiando il suo sorriso e il commento di Victoria De Angelis conquista tutti i fans. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e Buoni” con cui rappresenteranno l’Italia all’Eurofestival 2021, i Maneskin stanno vivendo un momento magico.

I Maneskin, con il brano Zitti e buoni e l’album Teatro d’ira – Vol- I stanno portando a casa un successo incredibile. Zitti e buni è già disco di platino mentre l’album è quello più venduto in Italia. Un successo che ha spinto Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi a ringraziare i fans.

Per i Maneskin è un momento d’oro e Damiano, il frontman, ha deciso di rendere pubblica la sua felicità pubblicando una foto in cui sfoggia il suo sorriso. Uno scatto in bianco e nero che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Sono 277mila i like che ha conquistato la foto tra cui spuntano anche quelli di Emma Marrone, Laura Chiatti, Chiara Biasi, Elena Barolo, Pamela Camassa, Daniele De Rossi, Gianni Sperti e così via.

Tantissimi i commenti dei fans anche se quello che ha conquistato tutti è il commento di Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin, oltre a lasciare il proprio like, ha scritto: “Abbonooo”. Il commento di Victoria più di 2mila like e sono tanti gli utenti che hanno ammesso di essere d’accordo con lei.

“Vic hai completamente ragione”, “Mi associo”, “Victoria De Angelis voce del popolo”, “Vic una di noi”, scrivono i fan.

Damiano David e Victoria De Angelis si conoscono da anni e hanno un rapporto speciale. Nel 2019, in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, Victoria, parlando del legame con Damiano, ha detto: «Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene».