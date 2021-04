Chiara Nasti si scaglia contro Giulia Salemi: ecco il motivo

Chiara Nasti ha lanciato una piccola frecciatina a Giulia Salemi. Ecco cos’è successo tra le due.

Chiara Nasti, l’influencer napoletana ha lanciato una pungente e diretta frecciatina a Giulia Salemi nel giorno del suo compleanno.

Il motivo? Pare che l’ex gieffina Giulia Salemi abbia da poco lanciato la sua prima linea di beachwear che sembra avere troppe cose in comune con quella dell’influencer partenopea.

Non si tratta di un attacco duro, ma la fashion blogger napoletana ha fatto notare tutta la sua disapprovazione date le numerose critiche e segnalazioni ricevute. Una piccola innocua e una pungente frecciatina alla sua collega. Ma cosa avrà detto la Nasti in merito alla questione?

Chiara Nasti contro Giulia Salemi: ecco il motivo vero

In queste ultime ore, l’influencer Chiara Nasti è venuta a conoscenza della bufera in cui l’ex gieffina è finita insieme a Eleonora Rocchini. Di recente, entrambe hanno lanciato una linea di beachwear, rispettivamente la SMMR e Maison Roel.

In particolare, la modella italo-persiana ed ex inquilina della Casa del Grande Fratello è stata accusata di aver copiato alcuni costumi del brand della Nasti, Plum Ethérée. Il costume in questione sarebbe intero, con scollo quadrato. Nella linea di Chiara è presente come body ed è conosciuto con il nome Kim. I follower della fashion blogger hanno subito notato la somiglianza, visto che il costume del brand della Salemi porta casualmente lo stesso identico nome!

Sulla vicenda Chiara non si è espressa chiaramente e direttamente ma ha lanciato una pungente frecciatina a Giulia. L’nfluencer nelle sue storie Instagram ha ri-condiviso un articolo del “CorrieredelloSport.it” che parla della vicenda e oscurando il nome della Salemi ha scritto: “Don’t copy me 🙂 Be yourself baby!” ossia la Nasti ha detto tra le righe alla Salemi di non copiarla ma di essere se stessa!