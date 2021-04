Giovanni Terzi, fidanzato Simona Ventura, chi è: età, altezza, carriera

Giovanni Terzi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del compagno di Simona Ventura.

Giovanni Terzi è noto al pubblico del piccolo schermo per essere un bravissimo conduttore, ma da qualche tempo è uno dei protagonisti della cronaca rosa a causa della sua relazione con Simona Ventura. I due, infatti, avevano progettato di sposarsi, ma purtroppo a causa della pandemia non sono riusciti a convolare a nozze e per questo motivo hanno scelto di rimandare il tutto per potersi sposare non appena le condizioni saranno migliori. Nel frattempo, però, scopriamo insieme qualche piccola curiosità su di lui.

Giovanni Terzi: chi è il compagno di Simona Ventura

Sulla vita privata di Giovanni Terzi, il fidanzato di Simone Ventura, non si hanno a disposizione tantissime informazioni. Si sa soltanto che è nato nel 1964, ma ad esempio non è disponibile la città che gli ha dato la luce. Sulla vita professionale, invece, si dispongono numerosi dettagli più. Giovanni infatti è un bravissimo conduttore tv, ma prima di entrare nel mondo dello spettacolo è stato anche un architetto, ma non solo.

Giovanni si è sempre contraddistinto, tant’è che qualche tempo fa ha perfino ricoperto il ruolo di Assessore alle Attività produttive nella giunta Moratti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Giovanni ha avuto un matrimonio con Dalila Di Lazzaro, ma la loro unione non è proseguita come sperata. Tant’è che hanno scelto di divorziare nel 2011. Da qualche tempo, però, ha ritrovato l’amore al fianco di Simona Ventura e come anticipato i due avevano progettato di sposarsi lo scorso anno, ma a causa della pandemia sono stati costretti a dover annullare ogni cosa e sperare in tempi migliori per celebrare la loro unione.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono più innamorati che mai e non appena questo terribile capitolo della storia umana terminerà, loro non indugeranno ancora per poter finalmente celebrare la loro storia d’amore.