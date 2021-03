Vera Gemma, prima dell’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021, si scaglia contro Gilles Rocca: “Ha i suoi cagnolini”.

Vera Gemma si scaglia contro Gilles Rocca. Tutto è accaduto poco prima della sua eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021. La figlia di Giuliano Gemma ha perso la sfida al televoto contro Awed e Gilles Rocca contro cui si è lasciata andare ad uno sfogo contro l’attore.

Vera Gemma, sull’Isola, aveva legato in modo particolare con Awed che, a sua volta, ha avuto il protagonista di un durissimo scontro proprio con Gilles Rocca. Vera si è così scagliata contro Gilles e gli altri naufraghi schierati dalla parte di Gilles.

Vera Gemma, accuse contro Gilles Rocca: “Ha i suoi cagnolini”

Vera Gemma non è ancora tornata a casa. Dopo essere stata eliminata, ha deciso di restare su Parasite sland insieme a Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi. Prima della sua eliminazione, Vera si è lasciata andare ad uno sfogo contro l’attore.

“Ma io sono una mamma e mi devo fare comandare da lui? E che devo chiedere il permesso come fanno gli altri per fare qualsiasi cosa? Gilles possiamo andare a camminare? Ma non ci penso proprio. […] Io non ho da contratto che devo chiarire con lui. Sto tanto bene senza di lui. Non sono costretta a fare niente che non mi vada di fare. Tra l’altro mica dobbiamo andare d’accordo per forza, mica siamo in gita scolastica ragazzi. Non è che lui dice ‘seguitemi come dei cagnolini’. Sono loro che lo seguono. Tutti aprono il cocco con lui, poi lui fa un’altra cosa e tutti lo seguono e che scatole. Francesca è la prima, poi Valentina e la Martani. Si accollano per non essere nominati”.



Volano parole infuocate: Awed e Vera contro tutti🔥 #Isola pic.twitter.com/6lYL7biHDS — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021

Dopo l’eliminazione di Vera, Awed ha ammesso di essere in difficoltà non avendo legato con gli altri naufraghi. Awed, in nomination con Miryea Stabile, sta sentendo la mancanza di Vera Gemma che potrebbe rientrare in gioco giovedì prossimo. Parasite Island, infatti, chiuderà i battenti: sarà proprio Vera a rientrare in gioco?