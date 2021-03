Test: scegli un paesaggio primaverile e scopri di cosa hai bisogno ORA

Guarda l’immagine di oggi e scegli il paesaggio primaverile che ti piace di più. Il tuo subconscio rivela di cosa hai bisogno ora per essere felice.

Sei sicuro di sapere proprio tutto riguarda te stesso, i tuoi bisogni e i tuoi sentimenti più radicati? Potresti ancora scoprire qualcosa di te e renderti conto che avevi tralasciato delle considerazioni importanti. Scopri con questo test cosa ti renderebbe davvero felice.

Fare il test è semplicissimo, basta scegliere una finestra. Sarà il tuo subconscio ad influire sulla tua scelta e a rilevare ciò che è più importante per te in questo momento.

L’immagine mostra 3 finestre, le finestre hanno paesaggi diversi, quale tra questi paesaggi ti attira di più? Ciò che ti piace maggiormente rivela ciò che occupa il primo posto nella tua vita in questo momento e quindi ciò di cui hai bisogno per auspicare alla felicità.

Resta concentrato su questo momento, sul QUI ed ORA e sulle tue reali necessità del momento.

Questo test non fornisce diagnosi clinica ma ho lo scopo di intrattenerti, eppure fornisce uno spunto per un’analisi introspettiva data la sua grande accuratezza. Questa accuratezza lo ha reso un test psicologico virale sui social network.

Gli utenti che hanno accettato di fare il test si sono stupiti del profilo emerso e lo hanno condiviso migliaia di volte su Facebook ogni giorno. Scopri anche tu gli aspetti più importanti della tua vita in questo momento leggendo il profilo corrispondente alla tua scelta:

Finestra n. 1

La priorità nella tua vita in questo momento è il tuo lavoro. Questa è l’area in cui dovresti canalizzare tutte le tue energie in questo momento. E’ nel lavoro che dovresti investire e per farlo in modo proficuo devi concentrarvi tutte le tue forze. Questo sforzo non sarà invano perché ti porterà al successo. Prima di tutto fermati e rifletti: devi capire chiaramente quali caratteristiche deve avere il tuo lavoro ideale. “Fai quello che ami e ti sembrerà di non lavorare un solo giorno” recita così un famoso detto. Se in questo momento sei professionalmente fermo, reinventati. Devi solo iniziare questo processo con la consapevolezza di ciò che è veramente importante per te nel contesto lavorativo.

Finestra n. 2

Se hai scelto la finestra numero 2 ciò che è prioritario in questo momento della tua esistenza è l’amore e l’amicizia. Un amicizia leale e sincera è il regalo più grande che potresti ricevere in questo momento in cui hai bisogno di novità a livello di socialità. Dato il tuo carattere selettivo hai bisogno di circondarti di persone sincere e fidate. In questo momento hai bisogno di connetterti, fare discorsi stimolanti, ascoltare e fare esperienze nuove.

Finestra n. 3

Se hai scelto l’immagine n. 3 la cosa che conta più di tutto ora per te è la tua famiglia. Sei arrivato ad un punto in cui vuoi costruire, fare progetti, avere dei figli o dedicare loro più tempo. Hai bisogno di occuparti della tua famiglia, di adempiere al ruolo di angelo del focolare, di essere presente e di essere il punto di riferimento della tua famiglia. Vuoi che la tua sia una famiglia felice. Il tuo supporto e la tua presenza oggi sono fondamentali.