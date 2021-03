Se i vostri bambini non amano il pesce, il trucco è uno solo, prepararlo in modo diverso e i bocconcini di sogliola con le patate sono perfetti

Il pesce o lo ami o lo odi. In fondo è uno di quei piatti che può dividere e spesse volte non piace ai più piccoli. Ma è anche un piatto che fa molto bene e quindi ecco un modo per riuscire a convincere anche i meno amanti di questo tipo di carne bianca a mangiarla.

Quello che proponiamo oggi sono i bocconcini di sogliola. Un tipo di pesce che alle volte può sembrare anonimo ma che cucinato in questo modo conquisterà proprio tutti. Un pesce poco calorico, semplice da pulire e per questo perfetto per preparare questo tipo di pietanza

Ingredienti

350 g filetti di sogliola

250 r patate

1 cipolla

1 uovo

prezzemolo q.b.

olio

pangrattato

sale q.b.

pepe q.b.

Spesse volte rinunciamo a preparare i piatti a base di pesce per la difficoltà di cucinarli. In questo caso invece preparare i bocconcini di sogliola è veramente un gioco da ragazzi che possono fare anche i meno esperti.

Per prima cosa dobbiamo fare bollire l’acqua. Quando bolle buttiamo la nostra sogliola e facciamo cuocere in acqua salata per 5 minuti. Dopo di che scoliamola, facciamo sgocciolare bene e puliamola.

Quindi puliamo le patate, sbucciamole e tagliamole a pezzi. Facciamole bollire per 8-9 minuti. Quando saranno cotte schiacciamole e mettiamole un una terrina. Facciamo appassire una cipolla tagliata sottile in una padella con un filo di olio. Poi mettiamo a cuocere la nostra sogliola che in questo modo sarà ben insaporita.

Una volta cotta, mettiamola nella terrina con le patate . Aggiungiamo il prezzemolo, condiamo con sale e pepe amalgamando il tutto. Aggiungiamo all’ultimo il pane grattato. A questo punto possiamo preparare i nostri bocconcini che devono avere la grandezza di una polpetta, ma più appiattita.

Non ci resta che cuocere i nostri bocconcini di soglia. Prendiamo una teglia, ricopriamola di carta forno e posizioniamo i nostri bocconcini versando sopra un leggero filo di olio.

Facciamo cuocere a 180° per 10 minuti. Una volta cotte spruzziamo il succo di limone che renderà più delicato il nostro piatto