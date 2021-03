Una bevanda rilassante per ogni segno zodiacale

Scopri qual è la bevanda rilassante più adatta ad ogni segno zodiacale. La risposta delle stelle per ogni segno.

Con l’arrivo della primavera, il cambio dell’ora e di determinate abitudini, molte persone finiscono con il sentirsi più stressate del solito. A volte, per limitare questo problema bastano semplici cose come una passeggiata rilassante, un pomeriggio con un amica o una bevanda da sorseggiare in un momento di relax. Ed oggi, dopo aver visto come ogni segno dovrebbe affrontare lo stress e finché siamo ancora in tempo per le bevande calde (da sempre note per i loro effetti rilassanti), scopriremo quale bevanda calda si addice di più ad ogni segno zodiacale in cerca di un momento di pace.

Ariete – Il tè bianco

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono soliti stressarsi poi molto. A loro, la vita adrenalinica piace e con essa anche i ritmi serrati. Ogni tanto, però, può capitargli di sentire l’urgenza di prendersi qualche minuto solo per se. Ed in questi momenti l’aiuto che può dare una bevanda è davvero tanto. Quella più indicata? Un tè bianco, leggero, gustoso ed in grado di rilassargli donandogli al contempo la giusta dose di energia.

Toro – La cioccolata calda

Finché la stagione lo consente, i nativi del Toro possono trarre benefici da una buona cioccolata calda. Golosa al punto giusto è sempre in grado di tirarli su di morale e di farli sentire al top anche in quelle giornate in cui l’energia sembra venir meno. Inoltre, se sono di pessimo umore si tratta anche dell’unica bevanda in grado di donargli il sorriso. Sopratutto se con aggiunta di panna o di qualche biscotto. Non per niente sono noti per essere particolarmente golosi.

Gemelli – Il matcha latte

Una bevanda in grado di rilassare e di dare contemporaneamente la carica ai nati sotto il segno zodiacale dei gemelli è il matcha latte. Si tratta infatti di un mix di tè matcha e di latte che rende la bevanda gustosa e piacevole. Perfetta da sorseggiare nei momenti in cui si desidera solo di trovare un po’ di pace e ottima da condividere con chi si ama. Buona sia calda che fredda rappresenterà una delle poche scelte in grado di non stancarli mai.

Cancro– Il latte alla cannella

I nativi del Cancro hanno da sempre bisogno di rilassarsi assaporando gusti che richiamano ricordi lontani. Una tazza di latte caldo è quindi la risposta perfetta al loro bisogno di relax. Ancor di più se con aggiunta di cannella. In questo modo assaporeranno qualcosa di sano ma di dolce al punto da metterli in pace con il mondo. La bevanda che ameranno assaporare sempre perché in grado di farli sentire nel posto giusto e al momento giusto.

Leone – La tisana al finocchio

I nati sotto il segno zodiacale del Leone assaporeranno con piacere una buona tisana al finocchio. Perfetta per digerire meglio i pasti e per farli sentire rilassati quando decidono di concedersi qualche attimo di silenzio e di relax dal mondo esterno. Addolcita con il miele può rappresentare il loro momento di piacere extra. Quello in cui pensare solo a se stessi assaporando qualcosa di buono e allontanando lo stress in modo deciso.

Vergine – Il tè all’arancia

Per i nativi della Vergine sono poche le bevande in grado di donare relax. Un tè all’arancia, però, è solitamente in grado di donare loro il momento di relax di cui hanno bisogno. Dolce al punto giusto, è infatti in grado di distendere loro i nervi con il suo sapore agrumato. Inoltre, gli basta sentirne il profumo per sentirsi un po’ in vacanza e mettere da parte lo stress del momento. Un modo come un altro per concedersi del tempo di qualità senza mettere a rischio la linea.

