C’è un uso dei post-it gialli al quale, forse, non avevi mai pensato. I comodi bigliettini, solitamente usati per gli appunti, possono servirti anche per altro. Scopri di più!

Non solo appunti da lasciare in giro per casa, magari sul frigorifero o sul monitor del pc. L’uso dei post-it gialli può aiutarti anche in altre situazioni.

Con l’arrivo della bella stagione le temperature sono più miti. Iniziano a vedersi formiche e moscerini. Se per eliminare le formiche, ad esempio, puoi usare i fondi del caffè o altri rimedi naturali, per i moscerini la situazione è un po’ più complicata. Volano ovunque, sono ancora più piccoli delle formiche, e infestano soprattutto le piante.

Ci sono comunque dei trucchetti per allontanare i moscerini. Puoi usare, per esempio, l’aceto di mele all’interno di un barattolo di vetro, coprendolo con un po’ di pellicola trasparente su cui praticare dei forellini. Usa magari uno stecchino. I moscerini saranno attratti dall’odore ed entreranno nel barattolo, senza poter più uscire.

Ma c’è un altro rimedio per disperdere i moscerini. Prevede l’uso di post-it gialli. Scopriamo subito come fare e quali sono i risultati.

L’uso dei post-it gialli per scacciare subito i moscerini

C’è un’altra ‘trappola’ per allontanare efficacemente i moscerini. Puoi usare i post-it gialli. Sì, proprio così, stiamo parlando dei bigliettini di carta che di solito usi per i tuoi promemoria da lasciare in giro per casa.

Vediamo subito come si procede. Procurati dei bastoncini di legno e attacca, alle estremità, dei post-it gialli cosparsi di miele. Scegli poi dove posizionarli.

Se il problema dei moscerini interessa le piante allora, i bastoncini, devi affondarli leggermente nel terreno del vaso. In questo modo i moscerini saranno ipnotizzati dal colore intenso dei foglietti gialli resi appiccicosi dal miele. Resteranno intrappolati.

Un altro rimedio della nonna consiste nel posizionare nel vaso un bicchiere di carta con acqua e olio. In questo modo, i moscerini saranno attratti dal riflesso dell’acqua per poi rimanere invischiati nell’olio.

Ma c’è di più. Puoi usare anche una candela messa in una ciotola con acqua e sapone. Posizionala vicino alla pianta infestata. Il risultato è veloce e assicurato. Il sapone attirerà i moscerini, che resteranno intrappolati.

Tieni presente che i moscerini attaccano anche la frutta, soprattutto d’estate con il caldo rovente. Quindi, anche in questo caso, puoi utilizzare i metodi appena descritti.

In generale, per prevenire la proliferazione dei moscerini, ti consigliamo di coprire sempre gli alimenti, perché questi piccoli insetti vanno matti per i cibi in maturazione o in fermentazione. Infine, occhio alla pattumiera. Tienila sempre ben pulita!