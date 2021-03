Come ha reagito Stefano De Martino dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In? Le storie del conduttore su Instagram.

Belen Rodriguez parla d’amore, del matrimonio finito a Domenica In mentre Stefano De Martino si dedica totalmente al lavoro. La showgirl argentina è stata protagonista di una lunga ed emozionante intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier durante la puntata di Domenica In trasmessa il 28 marzo.

Tra una foto e un ricordo della sua famiglia e della sua carriera, Belen ha parlato anche della fine del matrimonio con De Martino e della reazione del figlio Santiago. Come ha reagito il conduttore napoletano? Condividendo una serie di storie sui social dedicate al suo lavoro.

Stefano De Martino dopo il matrimonio con Belen Rodriguez: solo lavoro e Santiago

Lavoro e famiglia nella vita di Stefano De Martino dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano, protagonista di un siparietto con Maria De Filippi e Alessandra Celentano durante la seconda puntata del serale di Amici 2021, dopo l’intervista che la showgirl argentina ha rilasciato a Mara Venier, ha condiviso tra le storie su Instagram la foto che vedete qui in alto ricordando al proprio pubblico un nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile dimostrando di pensare al figlio Santiago e al lavoro in questo momento della sua vita.

Raidue, dopo aver trasmesso l’ultima puntata della stagione, ha deciso di fare un regalo ai propri telespettatori mandando in onda il meglio delle stagione che si è appena conclusa.

Stefano, dunque, preferisce non parlare della propria vita privata concentrandosi sul lavoro e sul figlio Santiago con cui trascorre il tempo libero, ma cosa ha detto Belen a Domenica In?

“Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l’hai messa tutta”, ha raccontato.

La showgirl, poi, ha aggiunto: “Mi ricordo che Santiago bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva ‘Mamma non ti preoccupare, me ne occupo io‘. Ci ho messo un bel po’ a essere felice perché la sofferenza partiva da 4 anni fa. Ci ho riprovato, ma vedevo che non funzionava. Era una frustrazione costante”.