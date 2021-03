Regan Gascoigne, figlio di Paul Gascoigne: “Ti appoggerò sempre”

Regan Gascoigne è il figlio dell’ex calciatore, nonché concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ed ha da poco fatto coming out.

Regan Gascoigne è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il figlio di Paul Gascoigne, ex calciatore e concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Balsi. Regan però non è soltanto il “figlio di” in quanto nella sua terra di origine, in Inghilterra, è famoso per essere un bravissimo ballerino, ma purtroppo le sue doti artistiche non sono ancora arrivate nel bel paese, mentre la sua storia è già entrata nelle case degli italiani in quanto nelle scorse ore è stato ospite da Barbara d’Urso, a Live, dove ha raccontato del suo coming out come persona bisessuale e la reazione che suo padre ha avuto di fronte a questa notizia.

Regan Gascoigne, è il figlio di Paul Gascoigne, ma proviamo a conoscerlo meglio.

Regan Gascoigne: chi è il figlio di Paul Gascoigne dell’Isola dei Famosi

Regan è l’ultimo figlio di Paul. Nato dal matrimonio con Sheryl Gascoigne, che ha denunciato gli abusi subiti, il piccolo Gascoigne ha due fratelli maggiori Bianca e Mason, nati da una precedente unione di sua madre con un altro uomo ma che l’ex calciatore ha adottato come i suoi.

Regan, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, nella sua terra di origine è un ottimo ballerino ma sbriciando sul suo profilo Instagram è possibile intuire che la danza non è la sua unica passione. Tant’è che da qualche tempo pratica il DiveMaster. In che cosa consiste quest’attività? Conduce e organizza missione subacquee.

Nato il 18 febbraio del 1996, Regan è stato recentemente protagonista della cronaca rosa britannica a causa del suo coming out. Il giovane ballerino, infatti, per comunicare a suo padre la notizia avrebbe scelto di inviargli un sms e la reazione di quest’ultimo non si è fatta attendere ed a raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni del Mirror: “Mi ha mandato un messaggio per fare coming out come persona bisessuale. Io gli ho risposto a me non importa ciò che fa o chi ama, io lo appoggerò sempre. Deve fare quello che lo rende felice“.

Regan, figlio di Paul Gascoigne, è stato felicissimo dalla reazione di suo padre ed è pronto a condividere con lui anche quest’aspetto della sua vita, che temeva di dover tener nascosto.