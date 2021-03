Tutti noi abbiamo delle cose che ci sconvolgono più di altre. Scopriamo la peggiore in base al segno zodiacale.

Ogni persona ha paure, scheletri nascosti e paranoie varie. Tutte cose che si cerca di non mostrare e di evitare in prima persona al fine di vivere una vita il più possibile serena. Esistono però paure, traumi o situazioni che possono essere vissuti in modo così pesante da risultare quasi sconvolgenti. Ciò può avvenire per esperienze passate, personalità, debolezze personali e, inutile dirlo, per via dell’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto come vivere al meglio il cambio dell’ora, scopriremo cosa sconvolge di più i vari segni dello zodiaco e come fare per rimediare.

Ecco ciò che sconvolge di più i vari segni zodiacali

Ariete – Perdere

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone altamente competitive nella vita e sempre pronte a mettersi in gioco in ogni situazione. Ciò fa si che a sconvolgerli maggiormente siano le perdite. Queste sono da intendersi sia in campo che per ciò che riguarda amicizie finite o persone care che non ci sono più. Il concetto stesso di perdita, in ogni sua possibile sfumatura, è per loro motivo di grandi traumi. Cosa su cui i nativi del segno farebbero bene a lavorare al fine di capirsi meglio e di trovare un modo più semplice e leggero di vivere la propria vita. Sia nelle vittorie che nelle tante temute perdite o sconfitte.

Toro – Sentirsi poco sicuri

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che mirano prima di tutto a sentirsi sicure. Per farlo hanno bisogno di stabilire una comfort zone e di programmare il proprio futuro in modo da sapere cosa aspettarsi. Quando accade qualcosa che li fa sentire improvvisamente insicuri, quindi, ne rimangono sempre sconvolti, andando nel panico e rischiando di perdere quella forma di autocontrollo che li contraddistingue quasi sempre. Avere dei piani B ai quali aggrapparsi potrebbe essere una soluzione semplice al problema. A questa, andrebbe poi aggiunta una maggior consapevolezza delle loro risorse. Utile per mantenersi stabili anche davanti le piccole incertezze della vita.

Gemelli – Vivere cambiamenti inattesi

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano vivere la propria vita come se fosse un’avventura. Per questo motivo, il più delle volte, appaiono più dinamici di quanto non siano. La verità è che se per carattere amano le novità, al contempo temono i cambiamenti improvvisi. Ricevere buca da qualcuno o trovarsi di colpo con un cambio di programma che rischia di farli stare da soli riesce infatti a mandarli in crisi. Il motivo? I nativi del segno non sono in grado di gestire noi o solitudine e quando una delle due cose si profila all’orizzonte ne restano sconvolti. La verità è che nella maggior parte dei casi sono più che capaci di cambiare le cose rapidamente e in proprio favore. Motivo per cui ciò su cui dovrebbero lavorare è prima di tutto la fiducia in se stessi.

Cancro – Uscire dalla comfort zone

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono tra i segni che hanno maggior bisogno di vivere la propria comfort zone. Quando questa viene a mancare per un qualsiasi motivo, ne sono così sconvolti da diventare intrattabili. La verità è che sono molto più in grado di quanto pensano di gestire la cosa. Motivo per cui gli basterebbe aver maggior fiducia nelle proprie capacità per vivere le cose con maggior serenità e senza farsi grandi problemi. Un piccolo passo che li aiuterebbe a diventare più sereni e ad affrontar con maggior naturalezza situazioni che al momento vivono sempre con una certa agitazione.

Leone – Sentirsi ignorati

Per i nati sotto il segno zodiacale del Leone non c’è nulla di più importante del sentirsi sempre al centro dell’attenzione. Quando ciò avviene, finiscono sempre con lo starci male, prendendo la cosa sul personale. Per fortuna si tratta di persone forti e che con qualche strategia in più possono risolvere questo problema. Un esempio potrebbe essere quello di imparare a comprendere che anche non stando sempre sotto la luce dei riflettori si rimane sempre importanti per le persone che si amano. E che questo è l’aspetto che conta di più. Una presa di coscienza che con un po’ di lavoro su se stessi potrebbero fare trovandosi a vivere al meglio.

Vergine – Dover affrontare degli imprevisti

Precisi e meticolosi come pochi altri segni dello zodiaco, i nativi della Vergine vanno in crisi al solo sentir parlare di imprevisti. Il fatto che quanto pianificato e organizzato scrupolosamente vada in crisi li manda sempre in tilt. Ciò dipende da una scarsa elasticità che si somma ad un’insicurezza di fondo. Motivo per cui, lavorare su questi due aspetti potrebbe cambiare le cose in positivo per i nativi del segno. In particolare, potrebbe garantir loro una maggior flessibilità che li porterebbe a vivere la vita con maggior serenità e sopratutto senza l’ansia continua riguardo a ciò che potrebbe o meno andar storto.

