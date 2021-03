Chi è Seana Collins di Vite a Limite? Pesava 300 chili: ecco come è oggi la paziente del famoso Dottor Nowzaradan.

Seanna Collins è stata una delle protagoniste di Vite al limite, il programma in onda su Real Time che racconta la lotta all’obesità. La sua storia ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori che hanno seguito con apprensione il suo percorso. Seanna, per cercare di riprendere in mano la sua vita, si è affidata alle cure del Dottor Nowzaradan che ha provato ad aiutarla sottoponendola prima ad una dieta e successivamente ad un’operazione chirurgica.

Come’è diventata oggi Seanna Colliins? E’ riuscita a perdere peso e a sconfiggere l’obesità? Seanna, ad oggi, resta una delle protagoniste di Vite al limite che ha colpito di più il pubblico di Real Time anche per la sua giovane età.

La storia di Seanna Collins di Vite al limite

Seanna Collins aveva solo 22 anni quando ha partecipato a Vite al limite per cercare di dare una svolta alla sua vita. Pesava 298 kg. Un peso eccessivo per Seanna che, alle spalle, aveva anche una storia familiare tragica. Seanna, è arrivata dal dottor Nowzaradan dal Kansas City nel Missouri. Il padre era un tossicodipendente violento e Seanna ha trascorso l’infanzia in un clima di violenza.

Per cercare di fuggire da quella realtà si è rifugiata nel cibo mettendo su un peso che, con il tempo, le ha tolto tutto quello che i giovani dovrebbero avere come una vita sociale attiva. A sua volta, Seanna ha vissuto l’esperienza della tossicodipendenza. Come se non bastasse, a scuola, è stata anche vittima di bullismo e, a 16 anni, ha lasciato la scuola.

Il dottor Nowzaradan, dopo averla sottoposta ad una dieta ipocalorica, per sottoporla all’intervento di bypass gastrico. Seanna, però, non è riuscita a dimagrire al punto che il dottor Nowzaradan le ha negato l’intervento.

Com’è diventata oggi Seanna? E’ riuscita a perdere peso e a riprendere in mano la sua vita? Pare che Seanna non sia riuscita a dimagrire come sperava. Il percorso all’interno del programma di Vite al limite non avrebbe portato grandi risultati a Seanna. Un’altra protagonista di Vite al limite la cui storia è stata molto seguita è quella di Joyce Del Vescovo.