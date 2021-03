Il cardigan rosa pastello, bon ton e soprattutto corto in vita è il must have della primavera 2021: proposto da Gucci e già adorato da molte famose influencer, ecco come come si indossa.

Sembra essere uscito da un film anni Cinquanta il cardigan rosa e bianco con bottoni gioiello di cui Camilla Sentuti ha dichiarato di essersi innamorata.

Giovane e seguitissima influencer romana, la fashion blogger lo ha indossato con un paio di pantaloni neri e una borsa a tracolla dello stesso colore.

Questo capo sembra essere diventato in pochissimo tempo il must have assoluto di questa stagione, da declinare in tutti i modi possibili ma mantenendo intatto il suo spirito femminile e raffinato.

Il capo indossato da Camilla Sentuti è davvero simile a quello disegnato da Gucci: stesso schema di colori anche se Gucci propone un contrasto più elevato tra il bordo e il corpo del cardigan, stessi bottoni gioiello e scollatura rotonda.

Anche il modello di Gucci è corto in vita e presenta volumi morbidi che non mettono in risalto le forme ma le avvolgono dolcemente.

Il cardigan rosa che indosseremo tutte nella primavera 2021

Nel corso della primavera 2021 quindi il cardigan rosa corto invita e portato su un paio di jeans o pantaloni più classici è un capo che non può mancare nel guardaroba estivo.

Considerando l’infinita varietà di modelli, tra cui i molti acquistabili on line, è possibile declinare questo capo in molti modi, assecondando la personalità di chi lo indossa con pochi semplici accorgimenti.

Se la scollatura è rotonda si potrà allora abbinare una collana molto sottile e luminosa, come ha mostrato Camilla Setunti, oppure si potrà scegliere il filo di perle: super classico, super chic e intramontabile come la Regina Elisabetta, che lo indossa in ogni occasione possibile.

Se invece la scollatura è a V e si preferisce optare per una versione leggermente più sexy si potranno scegliere collane appena più lunghe, che attraggano elegantemente lo sguardo sul décolleté.

Non è detto poi che il cardigan rosa sia un’esclusiva delle “brave ragazze” o di quelle che prediligono uno stile assolutamente classico. Con qualche piccolo accorgimento di stile, cioè giocando su accessori particolari come spille e bandane è possibile dare anche al più innocente cardigan rosa una personalità a tutto rock.

Per un effetto molto più sexy, invece, sicuramente si potrà abbinare il cardigan rosa a una minigonna dello stesso colore e a un crop top che lasci maliziosamente scoperta la pancia.

Anche in questo caso molto lo faranno gli accessori: un paio di sandali dal tacco vertiginoso darà a questo outfit un sapore estremamente moderno e glamour, molto lontano da quello classico e bon ton proposto da Gucci e reinterpretato da Camilla Sentuti.

Le ragazze dalle forme giunoniche in genere non amano moltissimo i colori pastello, che tendono ad allargare la figura ma, come dimostrano moltissime fotografie sui social, non c’è limite a chi potrà indossare il cardigan rosa corto nel corso della primavera 2021.

Si può anche osare con fantasie un po’ eccentriche? Assolutamente sì, del resto se non si osa co la moda che gusto c’è? Molto meglio allora non rinunciare a un po’ di eccentricità: via libera a cuoricini, ciliegie, fragole e tutto ciò che richiami la primavera portando energia e buonumore.

