Andrea Cerioli irriconoscibile: com’era prima dell’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli dell’Isola dei Famosi è apprezzato per la sua bellezza, ma com’era prima di diventare famoso? Molto diverso da ora.

Andrea Cerioli è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo esordio qualche giorno fa e nonostante sia apparso un po’ frastornato da questa nuova esperienza, non è di certo sfuggito all’occhio dei telespettatori a causa della sua bellezza.

Andrea, anche durante il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi il suo charme aveva conquistato tutto il pubblico del piccolo schermo, ma non tutti sanno in realtà che quello non è stato il debutto di Andrea nel mondo dello spettacolo. In quanti anni prima aveva preso parte al Grande Fratello Vip, l’edizione dedicata alle persone comuni e condotta da Alessia Marcuzzi.

L’aspetto di Andrea di allora, dove bisogna precisare che era molto più piccolo, è decisamente differente rispetto a quello che sfoggia ora. In quanto Cerioli ha deciso non solo di dare una svolta al suo look, ma anche di fare palestra mettendo su dei muscoli che non sono di certo passati inosservati dai suoi fedeli sostenitori. Voi ve lo ricordate Andrea Cerioli durante il Grande Fratello? Ecco le immagini a confronto.

Isola dei Famosi: com’era Andrea Cerioli prima di diventare famoso

Il concorrente dell’Isola dei Famosi, che è sempre più innamorato della sua fidanzata Arianna Cirrincione, aveva un aspetto un po’ diverso da quello attuale.

Certo la barbetta incolta e i capelli ricci sono sempre stati presenti all’interno del suo look. Prima era solito inossare abiti molto più eleganti. Accompagnandomi sembra da giacca e cravatta. Con il passare del tempo ha deciso però di dare una svolta al suo guardaroba, cambiando radicalmente look. Ora ha deciso di indossare giacche di pelle, t-shirt e maglioni. Per non parlare del suo cambiamento fisico. Andrea ha scelto di iniziare un allenamento in palestra, mettendo su un fisico scolpito che ha deciso di decorare con alcuni tatuaggi.

Il cambiamento di Andrea Cerioli non è assolutamente passato inosservato e le sue foto del prima e del dopo hanno creato un certo stupore, ma ai suoi fedeli sostenitori non importa più di tanto: lo trovavo bello prima e ancora più bello oggi. Il look adottato agli “esordi” della sua carriera non gli stava di certo male, ma con questo è riuscito ad esaltare tutta la sua bellezza.

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi però non ha intenzione di farsi notare dal pubblico del piccolo schermo soltanto per i suoi addominali, ma vuole mostrare anche tutte le sfaccettature del suo carattere di cui non tutti sono a conoscenza. Ci riuscirà l’ex tronista di Uomini e Donne in questa impresa? Sicuramente le premesse per un bel percorso all’interno del reality show di Ilary Blasi sembrano esserci davvero tutte, speriamo soltanto che non le deluda come hanno fatto i suoi colleghi che durante il corso di quest’avventura sono apparsi piuttosto fiacchi.