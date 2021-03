5 caratteristiche maschili che attirano le donne

Spesso si tende a pensare che ciò che attrae una donna ad un uomo sia il suo aspetto fisico eppure quello che ruba il cuore di una donna è tutt’altro.

Un bell’uomo, con un sorriso favoloso, magro ma scolpito, e che trasuda fascino ovviamente esercita una certa attrazione sulla donna che potrebbe non restare indifferente al cospetto di tanta bontà, ma credere che le donne siano principalmente attratte dall’aspetto fisico di un uomo è sbagliato, ci sono almeno 5 cose che attraggono la donna più di un bell’aspetto.

5 cose che le donne amano di più negli uomini

Mettiamo da parte gli stereotipi, il sex appeal non dipende solo dal bell’aspetto di un uomo, per una donna niente è più attraente di un uomo con il giusto atteggiamento:

1) Alle donne piacciono gli uomini forti e vulnerabili

La personalità di un uomo è spesso più importante del suo aspetto fisico. Il fatto di essere una persona determinata, di avere una certa autostima autostima e un carattere forte sono elementi che attraggono le donne. Un uomo che sa cosa vuole è un uomo che ottiene il successo. Alla donna piace l’uomo che sa fare il duro e che sa far emergere la sua virilità ma senza essere maschilista. L’uomo infatti deve mostrare di essere contemporaneamente vulnerabile in certe circostanze, deve mostrare sensibilità. Dunque più un uomo sarà in grado di bilanciare la sua mascolinità più riuscirà a conquistare una donna.

2) Alle donne piace l’uomo comunicativo

Una buona comunicazione è la chiave di un rapporto solido. Sapere di essere compresi, di avere qualcuno su cui contare consolida la relazione romantica. Se si verifica la comprensione reciproca nel rapporto, si evitano le incomprensioni e si mantiene la libertà di parlare apertamente. Questo tipo di uomo ha un’ intelligenza emotiva altamente apprezzata dalle donne che perdono la testa per gli uomini che sanno comunicare con loro nel modo giusto.

3) Alle donne piacciono gli uomini che hanno senso dell’umorismo e sono colti

Le donne amano l’uomo ironico che sa farle ridere. Mostrarsi naturali e spontanei è il modo migliore per far ridere una donna e attirare la sua attenzione, ma questa ironia deve essere sottile e delineare l’intelligenza dell’uomo ironico, che oltre alla sua simpatia dovrebbe mostrare di intendersi di una una varietà di argomenti.

4) Le donne amano gli uomini altruisti e premurosi

L’uomo che riesce a mettere gli altri al primo posto oltre che se stesso è un uomo che gode di un’alta probabilità di avere successo con le donne. La donna è il gentil sesso perchè la gentilezza fa parte della sua natura. L’uomo rude che adotta un comportamento misogino non è onte di attrazione per una donna che sa bene che questo tipo di uomo attira solo gelosia, preoccupazione e insicurezza nel tempo, molto meglio il gentil uomo che riesce a far sentire una donna un fiore prezioso, del quale prendersi cura ogni giorno. Un maschio alfa è anche un uomo galante e delicato.

5) Alle donne piacciono gli uomini che hanno un senso di famiglia e sono pieni di risorse

Una donna sceglie un uomo in base alle sua capacità di provvedere ai bisogni della famiglia e della prole in modo che coppia e la famiglia sia consolidata nel tempo. L’uomo che non vuole costruire o non ha progetti per il futuro spaventa la donna soprattutto se sta cercando l’amore della sua vita, un compagno col quale creare una famiglia e progetti a lungo termine.