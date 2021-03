Waffle Cannoli: una delizia light al gusto di cioccolato, fragola e nocciola!

I Waffle Cannoli sono una ricetta dolce, golosa, veloce e semplice da preparare in una versione leggera al gusto di cioccolato, fragola e nocciola.

Siete alla ricerca di un dolcetto semplice e che stuzzichi il vostro palato in modo originale? I Waffle Cannoli sono la ricetta giusta per chi non vuol rinunciare ad una pausa dolce durante la giornata ma è anche molto attento alla linea.

I cannoli realizzati con la pasta dei waffle, sono preparati e farciti con ingredienti leggeri e proteici, sono dunque ottimi per colazione o per merenda con la loro farcitura al gusto intenso di cioccolato e fragola, ricoperti da un topping di crema alla nocciola. Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per prepararli.

Waffle Cannoli: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

Questi buonissimi Waffle Cannoli, nascono dalla creatività della food blogger love_light_food che li presenta sulla pagina Instagram in modo molto invitante.

Gli ingredienti

Per preparare degli ottimi Waffle Cannoli, avrete bisogno di:

1 uovo

30 ml. di latte a scelta

20 grammi di farina a scelta (per la ricetta la ‘0’ bio)

alcune gocce di aroma di vaniglia

bicarbonato e qualche goccia di limone per favorire la lievitazione

Il procedimento

Per prima cosa bisognerà separare l’albume dal bianco dell’uovo e dopo aver montato a neve ferma il bianco lo si terrà da parte. In una ciotola si frulleranno assieme il tuorlo, l’aroma di vaniglia, il latte e la farina aggiunta a pioggia.

All’impasto ottenuto aggiungere l’albume montato e incorporarlo con un passaggio dal basso verso l’alto per evitare di smontare l’impasto ottenuto. Aggiungere le gocce di limone ed un pizzico di bicarbonato per la lievitazione e miscelare.

L’impasto soffice ottenuto si dovrà cuocere in una piastra da waffle bella calda e una volta cotti, i waffle andranno arrotolati ancora caldi, sigillando il cannolo ottenuto con un poco di cioccolato fondente fuso e fermandoli con un stuzzicadenti. Lasciar raffreddare e riposare i rotolini ottenuti.

A questo punto si potranno farcire gli involtini con una crema proteica la cioccolato e pezzetti di fragola. Per arricchire il dolcetto, si potranno farcire gli involtini con una copertura di crema di nocciole.

