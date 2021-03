Il trucco è un’arma per una donna ma può anche diventare un boomerang e, invece di aiutare, può renderci più vecchie.

Un alleato, un modo per sentirsi belle a iniziare dalle piccole imperfezioni che si possono minimizzare o, addirittura, cancellare.

Il make up dovrebbe essere tutto ciò ma quante volte, in giro, capita di imbatterci in casi perfettamente opposti? Trucchi che rendono la pelle più lucida del dovuto o più secca del dovuto, più segnata del dovuto: in poche parole, trucchi che peggiorano la pelle.

Tra le più comuni controindicazioni in cui si scade con make up sbagliati c’è quella che ci rende più vecchie. Eh già, il trucco che dovrebbe al contrario minimizzare segni d’espressione e affini può invece anche farli comparire dove non esistono. Scopriamo come può verificarsi tutto ciò.

Errori per cui il trucco di fa vecchia

Se si vuole allora rendere il trucco un vero e proprio alleato e un nemico giurato del tempo che passa, sarà bene iniziare con evitare i più comuni errori, sostituendoli con tutte le giuste mosse per donare freschezza e giovinezza al volto.

Importante sarà evitare tutti quei prodotti e quelle tecniche che appesantiscono i lineamenti, seccano la pelle, la segnano e la spengono. Obbiettivo da perseguire invece sarà dare la giusta luce e freschezza al volto.

Scopriamo come perseguire tutto ciò a partire da cinque scivoloni da evitare a tutti i costi.

Cat eyes – Questo genere di trucco solitamente molto seducente appesantisce allo stesso tempo la palpebra, rendendola di conseguenza ancora più cadente.

Glitter – Troppa luce evidenzia purtroppo le imperfezioni. Importante sarà allora non applicare prodotti con glitter troppo importanti. Limitiamoci allora a prodotti iridescenti ma applicati solo in zone non segnate, in particolare sotto l’arcata sopracciliare, così da illuminare il viso senza esagerare.

Matita nera rima interna – Anche in questo caso il nero appesantisce l’occhio, oltre a rimpicciolirlo. Alla matita nera allora decisamente meglio preferire una color burro che darà luce e amplierà lo sguardo.

Troppo fondotinta troppo pesante – L’eccesso si prodotto o anche la scelta di una texture molto pastosa, coprente e pesante mette spesso in evidenza ogni minima imperfezione, poro o segno d’espressione che sia.

Eccesso di cipria – La cipria, in quanto polvere particolarmente sottile, tende a infilarsi nei segni d’espressione, evidenziandoli. Si tratta inoltre di un prodotto che asciuga, perfetto infatti per assorbire il sebo, seccando dunque la pelle e facendola apparire più “provata”.