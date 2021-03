La famiglia si è allargata di recente: i figli di Fedez e Chiara Ferragni oggi sono due e sono probabilmente i bambini più amati del web italiano.

Quando hanno cominciato a frequentarsi non sapevano che erano destinati a diventare il re e la regina dei social italiani. O meglio, Chiara Ferragni già sapeva di essere destinata a grandi cose e stava dando la scalata al fashion business italiano. Fedez dal canto suo era già un rapper affermato e, proprio in virtù di una sua canzone ebbe modo di conoscere Chiara: aveva preso in giro Matilde, il cane che oggi vive con lui e che fa parte integrante della famiglia.

Belli, già ricchi e già famosi, nel giro di pochi anni Fedez e Chiara hanno avuto un bambino, si sono sposati e hanno allargato ulteriormente la famiglia. A livello professionale hanno avuto alti e bassi come tutti, ma sono rimasti sempre alla vetta del loro settore.

A livello di immagine hanno acquisito una potenza mediatica enorme, esponendosi su tematiche importantissime come la beneficenza e la lotta al Coronavirus. Nonostante questo sono stati attaccati spessissimo per il loro stile di vita, che molti considerano eccessivo e ostentato.

Tra l’altro, l’esposizione mediatica dei loro bambini (soprattutto di Leone ma anche Vittoria ha fatto proprio in questi giorni il suo primo “mirror selfie”) è uno dei punti su cui I Ferragnez sono stati criticati di più, eppure ci sono delle ragioni dietro questa scelta.

Leone e Vittoria, i figli che Chiara e Fedez hanno deciso di non nascondere mai

Federico Lucia e Chiara Ferragni sono due personaggi pubblici che guadagnano gran parte dei propri soldi al sapiente utilizzo dei social, dei quali hanno letteralmente inventato le regole comunicative attuali.

Nel momento in cui Chiara è rimasta incinta del loro primo figlio i due hanno dovuto porsi immediatamente il problema della diffusione della sua immagine.

Fedez ha spiegato che essendo due personaggi pubblici e costantemente esposti attraverso i social non avrebbe avuto alcun senso tenere Leone, e tutti i loro figli futuri, fuori dalla vita mediatica della famiglia.

Per questo, e anche per non dover subire costantemente l’attacco dei paparazzi, Chiara e Fedez hanno deciso di pubblicare costantemente foto e video dei loro bambini, in maniera che non avesse nessun senso per i giornali violare la privacy familiare dei Lucia – Ferragni per rubare immagini dei piccoli di casa.

Per questo motivo Leone Ferragni è cresciuto letteralmente insieme ai follower dei suoi genitori, che si sono divertiti con le sue piccole avventure, con i suoi “NO” gridati al papà e con le smorfie che il bambino ha sempre fatto con grande naturalezza davanti alla fotocamera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Leone è nato il 19 Marzo 2018 in una prestigiosissima clinica di Los Angeles, nel girono della festa del papà, quindi ha appena compiuto 3 anni. Chiara e Fedez si sono sposati il 1° Settembre di quello stesso anno, quindi Leone è stato il testimone più importante della nascita ufficiale della sua famiglia.

Occhioni azzurri e riccioli biondi, Leone ha i colori della sua mamma e probabilmente anche il suo talento nell’indossare capi all’ultima moda, soprattutto considerando con quale classe ha indossato un mini Versace che zia Donatella (Versace appunto) ha disegnato su misura per lui in occasione della partecipazione di papà Federico a Sanremo 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Molti si sono chiesti perché Leone ha questo nome: la storia è estremamente tenera e parte dal tatuaggio di una coppia di leoni che Chiara ha tatuato sull’interno del braccio destro.

Chiara fece il tatuaggio pochi giorni prima di incontrare Federico per la prima volta e si rese conto di aver incontrato il leone che avrebbe fatto coppia con la leonessa che Chiara sentiva di essere. Prendendo la coincidenza come un segno del destino, Chiara e Fedez hanno deciso di dare al loro primo figlio il nome di Leone, che molto spesso però viene chiamato Leo o Lello dal papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Se intorno alla nascita di Leone c’è stato moltissimo clamore mediatico e tantissima attesa da parte dei follower di Chiara e di Fedez, il meccanismo si è ripetuto, forse con effetti ancora più giganteschi, in occasione della nascita della piccola V.

Federico e Chiara hanno dato l’annuncio ufficiale della gravidanza quando era ormai in stato avanzato: al momento dell’annuncio Chiara era già incinta da circa tre mesi e la sua reazione è stata così comica da diventare rapidamente virale.

Nel corso delle settimane successive Chiara ha continuato a testimoniare la crescita di Vittoria condividendo immagini delle radiografie. Si può dire quindi che Vittoria non era ancora venuta al mondo ma milioni di persone già conoscevano il suo viso.

La bambina è nata con un parto naturale (e con qualche giorno di ritardo) il 23 Marzo 2021. Sta benissimo, come la sua mamma, e fin dai primi giorni di vita è stata griffata da capo a piedi con i capi prodotti dalla casa di moda di mamma Chiara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Dopo pochissimi giorni Vittoria è già approdata a casa, che per l’occasione è stata trasformata in un parco giochi pieno di fiori e di palloncini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Naturalmente in famiglia sono già cominciate le piccole scenate di gelosia e Leo (a cui la sorellina minore assomiglia tantissimo) sta già protestando per il fatto di dover dividere l’amore di mamma e papà con la nuova arrivata.

Chiara e Fedez stanno facendo letteralmente di tutto per far capire al bambino che sarà amato esattamente come prima, ma è normale che ci sia qualche giorno di scontento prima che Leone si abitui alla presenza della piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nonostante tutto però sembra che la perfetta serenità di Vittoria nei suoi primissimi giorni di vita non possa essere scalfita da qualche piccolo dispetto del fratello maggiore!