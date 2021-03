Se avete dei cuscini macchiati, vecchi, o semplicemente dovere cambiare arredo a casa prima di buttarli, scopri come riciclarli.

I cuscini non possono mai mancare in casa non solo vi permetteranno di poggiare la testa e dormire sonni tranquilli, ma sono spesso complementi di arredo per la vostra casa. Impensabile avere in casa un divano o poltrona senza avere dei cuscini. Ma quando i cuscini perdono la loro forma forse è arrivato il momento di cambiare, sostituendoli con altri. Non solo anche quando si è in procinto di cambiare casa o arredamento di solito si tende a toglierli e metterli via nei bidoni della raccolta dei capi usati. Ma non è sempre corretto farlo, se si vogliono evitare sprechi quale buona occasione per dare vita ai cuscini vecchi.

Entrare nell’ottica del riciclo è importante per evitare di sprecare, dei cuscini vecchi o che hanno perso la loro forma originale possono essere riutilizzati in modo diverso. Scopriamo come riciclare i cuscini vecchi.

Come riciclare i cuscini vecchi: ecco alcune idee

Riciclare è una buona soluzione così da evitare sprechi, si può dare vita a tanti altri oggetti non solo utili in casa. Accade anche per i cuscini, se sono semplicemente macchiati non è il caso di eliminarli, basta seguire qualche piccolo trucchetto per eliminarli, scopri in che modo.

Scopriamo come riutilizzare i cuscini vecchi o semplicemente che volete eliminare.

-Materassino non solo per balcone. Se avete fuori al vostro balcone o terrazzo una poltrona a più posti o una panca, potete procurarvi delle federe o degli scampoli di stoffa, li cucite nel senso della lunghezza, lasciate l’apertura da un lato e inserite l’imbottitura dei cuscini o questi direttamente, devono essere della stessa dimensione. In questo modo avrete realizzato un materassino. Ma questo potrebbe essere utile per i vostri figli, magari si possono sederci sopra per evitare di stare sul pavimento. In questo modo possono leggere un libro o guardare un cartone animato.

-Creare nuovi cuscini. Se i cuscini che vorrete eliminare sono ancora buoni e non deformati ma vi siete annoiati di vederli, basta foderarli. Scegliete altra stoffa che si possa abbinare al nuovo arredamento o che vi entusiasma di più e rivestite i cuscini. In questi modo date nuova vita al salotto senza aver acquistato nulla. Scopri come abbellire il salotto.

-Fermaporta. Utile per chi vuole avere sempre le porte aperte di casa. Non dovrete fare altro che scaricare o creare un cartamodello, poi scegliete la stoffa e con l’imbottitura del cuscino realizzare il fermaporta.

-Paraspifferi. Sono molto utili soprattutto in inverno perchè isolano bene la casa dal freddo esterno se non si hanno finestre nuove. Potete realizzarli voi sfruttando l’imbottitura dei cuscini.

In questo modo eviterete sprechi e darete vita a nuovi oggetti