Scopri come vivere bene il difficile periodo del cambio dell’ora. Un consiglio dalle stelle per ogni segno zodiacale.

Questa notte c’è stato il cambio dell’ora, cosa che ha portato molti di noi a dormire un’ora in meno. Come ogni anno, questa variazione comporta un certo stress per l’organismo. Stress dovuto a tanti fattori tra cui rientrano le variazioni di luci, il mangiare in momenti diversi ed sentirsi più assonnati del solito. Per fortuna, ognuno di noi può mettere in atto strategie diverse ed in grado di funzionare. Ed oggi, quindi, dopo aver visto come evitare lo stress secondo le stelle, scopriremo come vivere al meglio il cambio dell’ora in base al segno zodiacale.

Come vivere bene il cambio dell’ora in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Ignorandola

Partiamo dal presupposto che il cambio dell’ora non è qualcosa che ti turba più di tanto. Certo, forse porta con se un po’ di sonnolenza e qualche giorno di assestamento. Detto ciò, il modo migliore è viverla come se nulla fosse, seguendo il più possibile i tuoi ritmi, evitando impegni o scadenze che sai di poter rimandare e concedendoti qualche caffè in più del solito. In questo modo potrai riprenderti nel giro di poco e recuperare la tua solita energia.

Toro – Concedendoti qualche riposino extra

Doversi alzare prima è una cosa che non ti piace e che probabilmente inciderà sul tuo umore per almeno una settimana. Un buon modo per affrontare il cambio dell’ora è quindi quello di far buon viso a cattivo gioco. Come? Concedendoti dei riposini extra. Un’oretta al pomeriggio potrebbe avere più effetti positivi di quanto pensi. Inoltre c’è sempre la vecchia saggia scelta di andare a dormire un po’ prima la sera. In questo modo la variazione dell’ora si sentirà meno e tu recupererai più in fretta la tua solita serenità.

Gemelli – Coccolandoti

Ok, il cambio dell’ora non è una cosa che ti piace. Tendi a viverla come un’imposizione ed in quanto tale ti infastidisce. Si tratta, però, di una di quelle cose su cui non puoi fare molto. Ed il modo migliore per affrontarla con serenità è accettarla e cercare di rendere più piacevoli i primi giorni. Iniziare la giornata con una colazione che sia di tuo gusto, ad esempio, ti aiuterà ad alzarti più facilmente con il sorriso. E la stessa cosa vale se riesci a concederti qualche pisolino durante il giorno, una merenda golosa o ciò che ti piace e che solitamente ti rasserena. Nel giro di poco ti abituerai al punto da dimenticarti i primi disagi.

Cancro – Dormendo

Se c’è una cosa che non ami dell’ora legale è il dormire di meno. Oggi quindi potresti iniziare con il prenderti due ore solo per te e concederti un riposino pomeridiano. Allo stesso tempo potresti anticipare la cena e l’ora in cui sei solita andare a letto. Una settimana così e i disagi da cambio dell’ora si riveleranno solo un lontano ricordo. Ancor meglio se al tutto aggiungerai qualche piccola coccola, come ad esempio un dolcetto da gustare quando ti senti proprio giù. Sono piccoli gesti in grado di fare la differenza. Provare per credere.

Leone – Andando avanti

Ok, forse ci sono dei momenti della giornata in cui anche tu ti senti un po’ fiacca o desiderosa di dormire. Tra cambio dell’ora e primavera, in fondo, i motivi per accusare il colpo ci sono tutti. Per fortuna, la tua innata energia ti viene in aiuto. Basterà infatti importi di andare avanti sforzandoti di non pensarci ed in due o tre giorni tornerai come nuova. Una colazione più energetica ed un paio di caffè in più faranno la differenza donandoti la giusta dose di buon umore che in questo momento ti serve più di ogni altra cosa.

Vergine – Mangiando meglio

Il cambio dell’ora è un passaggio che cerchi di vivere sempre in modo normale ma che spesso finisce con lo stancarti. Per superarlo al meglio hai infatti bisogno dei tuoi tempi e di modi strettamente personali di affrontarlo. Qualche esempio? Fare pasti più sani e al contempo golosi ti donerà energia e buon umore. Al contempo potresti optare per anticipare l’ora in cui sei solita andare a dormire e per prenderti un’oretta al pomeriggio in cui rilassarti. Le coccole sono sempre un buon modo per riprendersi dall’apatia. E non c’è miglior coccola di quella che passa per la buona e sana alimentazione.

