Se volete contrastare gli inestetismi della cellulite, problema che affligge molte donne, scoprite alcuni alimenti da preferire a tavola.

La cellulite è un inestetismo che interessa maggiormente le donne di qualsiasi età, non è altro che un accumulo di adipe nel sottocute di zone specifiche del corpo. Infatti le zone del corpo dove è maggiormente concentrata la cellulite sono i fianchi, glutei, fianchi e braccia. La fastidiosa buccia d’arancia può formarsi per diversi motivi. Non solo uno stile di vita sedentario, con scarsa attività fisica ma anche l’alimentazione gioca un ruolo importante. Sicuramente una dieta poco equilibrata con scarsa idratazione, con assunzione regolare di cibi ricchi in sale e non solo, possono incrementare il problema.

Scopriamo quindi a questo punto quali sono gli alimenti da preferire in caso di cellulite.

Cellulite: alimenti da preferire a tavola

La cellulite è un inestetismo comune a tante donne, non sottovalutate mai il problema, ma parlatene con il vostro medico che potrà sicuramente darvi qualche consiglio a riguardo, talvolta alcune abitudini sbagliate possono intensificare il problema.

Sicuramente seguire un’alimentazione sregolata e poco bilanciata non aiuta per nulla, ci sono alcuni alimenti che potrebbero intensificare l’inestetismo come alimenti ricchi in zuccheri e sale, quelli confezionati e non freschi che essendo ricchi in destrosio, sciroppo di glucosio e fruttosio, conservanti a lungo andare possono aumentare il problema. L’eccesso fa male, ma se il consumo è raro non ci sono grandi problemi.

In questo caso si consiglia di rivolgersi ad un nutrizionista po dietista che con una dieta specifica può aiutarvi tantissimo. Inoltre evitate diete fai da te, perchè il nostro organismo ha bisogno di diversi nutrienti e non è sempre corretto per evitare di andare incontro a carenze alimentari. Ecco alcuni consigli a riguardo sugli alimenti da preferire a tavola. Certo che alcuni alimenti non fanno magie ma possono ridurre e prevenire la comparsa di questo fastidioso inestetismo.

-Verdura e frutta di stagione. Preferite sempre frutta e verdura non solo di stagione, ma anche fresca, magari quella a filiera corta. Si sa che quelle confezionati talvolta possono contenere sostanze che non sono di grande aiuto. Quindi prediligete i cetrioli che sono ricchi in acqua e aiuta quindi il corpo ad idratarsi, prevenendo la ritenzione idrica. Non solo li potete gustare in un bel piatto di insalata ma anche da mangiare così a metà mattinata come spuntino sano invece di biscotti e snack salati. Un piccolo consiglio se li mettete nell’insalata, non eccedete con il condimento.

Anche i peperoni sono utili a contrastare la cellulite grazie al buon contenuto di vitamina C. Non solo visto che contengono gli antiossidanti aiutano tantissimo a mantenere la pelle elasticità. Anche in questo caso attenzione alla cottura e condimento, certo che se avete l’abitudine di servire i peperoni ripieni con carne, salumi, e formaggi non è che va proprio bene. Sicuramente frutta e verdura fresca alternativa sono di grande aiuto ma andrebbero consumati a prescindere dagli inestetismi della cellulite.

Anche l‘ananas è tra i frutti conosciuti che aiuta a contrastare la cellulite, anzi la combinazione di ananas e zenzero aiutano a bruciare più velocemente i grassi in eccesso e aiutando a contrastare la cellulite, scopri qualcosa in più a riguardo. Non dimentichiamoci dei frutti di bosco che apportano tantissimi benefici soprattutto alla circolazione, potete gustarli sia a colazione che come spuntino di metà mattinata.

-Bere tanta acqua. L’idratazione non deve mai mancare, non bastano frutta e verdura ma è necessario bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Sicuramente una corretta idratazione aiuta tantissimo non solo in caso di cellulite, idratarsi è importante per il benessere dell’organismo, scopriamo il perchè. Bere tanta acqua durante il giorno favorisce la diuresi e non solo aiuta il nostro corpo ad eliminare le scorie.

-Pesce e carne magra. Preferite anche il pesce che apporta grassi omega 3 che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare. Inoltre variate sempre e preferite cotture salutari e non fritte e non condite troppo.

-Tisane drenanti. Molto efficaci da assumere durante il giorno. Ma lasciatevi sempre consigliare dal nutrizionista ci sono alcune che possono essere di aiuto per combattere gli inestetismi della cellulite. Anche il tè verde è conosciuto per il suo contenuto di molecole antiossidanti, utile per combattere la cellulite, ma non eccedete con il consumo.

Questo sono alcuni consigli sui cibi da preferire ma non sono gli unici, sicuramente vanno evitate diete fai da te e molto restrittive. Non solo fate attenzione ai condimenti limitando il sale, ma non evitatelo completamente. Ricordate sempre di variare e non mangiare sempre gli stessi alimenti, importante mangiare sano, equilibrato e variare. Se desiderate avere qualche informazione in più a riguardo, seguite l’intervista alla Dottoressa Irene Tirozzi, cliccate qui.