New York Cheesecake al mirtillo: fresca e golosa torta per deliziare cuore e palato!

La New York Cheesecake al mirtillo è una torta fresca, golosa e anche light, la ricetta da non perdere assolutamente con l’arrivo della bella stagione.

Siete degli amanti della cheesecake? Allora non potete perdere questa New York Cheesecake al mirtillo per regalarvi una pausa golosa e light in qualsiasi momento della giornata.

Una ricetta semplice e velocissima da preparare che vi permetterà di avere sempre a disposizione un dolce per colazione o per la merenda di grandi e piccini. Perfetto l’accostamento del cremoso formaggio spalmabile con il gusto non troppo dolce dei mirtilli, scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per la preparazione di questa buonissima cheesecake che conquisterà tutti al primo assaggio.

New York Cheesecake al mirtillo: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo!

La ricetta della New York Cheesecake al mirtillo, è nata dalla maestria della food blogger di little_ fitness- page_ una realtà che diffonde moltissime ricette alla portata di tutti e soprattutto preparate con ingredienti sani, genuini e che gettano sempre un occhio a chi pratica sport e a chi vuol tenere sotto controllo la linea. La base di biscotti integrali ne fa un dolcetto perfetto a chi vuol concedersi un piccolo sfizio ogni tanto senza dover provare poi troppi sensi di colpa.

A dedicare qualche parola per la presentazione di questa cheesecake è la sua creatrice, mettendo in risalto soprattutto quanto sia semplice e veloce da preparare:

“Un’altra cheesecake che si aggiunge al mio repertorio,10 minuti di tempo per prepararla, 30 minuti di cottura”

Gli ingredienti

Per preparare la New York Cheesecake al mirtillo, avrete bisogno di:

“-53g biscotti io oro saiwa integrali

– 15g olio di cocco

– 235g formaggio spalmabile

– un uovo

– 10g miele”

– Marmellata di mirtilli

Il procedimento

“Per prima cosa tritate i biscotti finemente e aggiungete l’olio di cocco sciolto.

Compattate bene i biscotti sul fondo della vostra tortiera rivestita di carta forno.

Mescolate uovo, formaggio spalmabile e miele e create un composto omogeneo.

Cuocere a 180º per 30. Una volta che si sarà raffreddata, aggiungere la marmellata light ai mirtilli.’”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare questa deliziosa e bellissima Cheesecake che delizierà e conquisterà il palato al primo assaggio e di cui difficilmente farete a meno!