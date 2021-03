Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti: età, altezza, carriera, vita privata

Edoardo Scotti, unico figlio di Gerry Scotti, sta per diventare papà di una bambina: la gioia del conduttore, presto nonno.

Edoardo Scotti è l‘unico figlio di Gerry Scotti che ha dato al conduttore la gioia più grande. Nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009, Edoardo ha reso nonno Gerry Scotti di una bambina, la piccola Virginia.

Nome: Edoardo Scotti

Edoardo Scotti Data di nascita: 10 marzo 1992

10 marzo 1992 Età: 29 anni

anni Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: regista

regista Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: edoscotti

Edoardo Scotti, il legame con papà Gerry

Tra Edoardo e Gerry Scotti c’è un legame profondo che ha portato i due anche a conquistare il pubblico di canale 5 con Lo show dei record che ha visto Edoardo collaborare con il famoso papà. Innamorato del figlio, Gerry, a Silvia Toffanin, ha confessato di non vedere l’ora di poter conoscere la sua nipotina per la quale non è stato scelto ancora il nome.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”, ha raccontato Gerry Scotti a Verissimo. “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

“A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”, ha raccontato Gerry in una delle sue tante interviste.

L’incidente

Edoardo Scotti ha avuto un incidente in passato di cui papà Gerry ha parlato in tv non nascondendo la propria paura:

“Ha avuto un bruttissimo incidente. Anzi, glielo hanno fatto gli altri: con la moto è un classico, stai attento tu ma ti vengono addosso gli altri. Non lo auguro a nessuno. A chi si può augurare una cosa del genere? Dal primo giorno quando gli ho regalato il motorino a 14 anni la paranoia che ho avuto era quella lì e mi è andata bene per 13 anni”, ha raccontato Scotti a Verissimo a novembre 2019.

Carriera

Dopo aver studiato all’American School di Milano, ha continuato gli studi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. In seguito si è trasferito a Los Angeles per coltivare il sogno di diventare regista.

Nel 2015 arriva la sua prima apparizione televisiva con Lo show dei record accanto a papà Gerry. Ha lavorato sul set di “Cucine da incubo” e come assistente alla regia per una fiction poliziesca.

Vita privata

Sposato con Ginevra Piola, a gennaio 2021, è diventato papà della piccola Virginia rendendo Gerry Scotti nonno per la prima volta.