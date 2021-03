“Cambi gli uomini come cambi le mutande”: Belen zittisce così gli haters

Belen Rodriguez replica sui social agli haters dopo le critiche ricevute per aver pubblicato una foto col compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez è felice e innamorata del fidanzato Antonino Spinalbese con cui sta vivendo serenamente la sua seconda gravidanza. Tra pochi mesi, la showgirl argentina diventerà mamma per la prima volta. Dopo Santiago, infatti, Belen sarà mamma di una bambina che si chiamerà Luna Marì.

La showgirl, al settimo cielo per il momento felice che sta vivendo, sui social, pubblica spesso foto in cui è insieme al compagno. Sotto l’ultima foto, però, sono apparsi una serie di commenti offensivi che hanno spinto la showgirl a replicare agli haters attraverso un video.

Belen Rodriguez zittisce gli haters: “Le mutande le cambio abbastanza spesso”

La foto che ha scatenato gli haters è quella che vedete qui in alto. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in ascensore e immortalano il momento in un selfie. “Ti amo tanto” è la didascalia che accompagna la foto e che ha ricevuto commenti che non sono passati inosservati a Belen che ha così deciso di replicare attraverso una serie di storie pubblicate sui social.

Dopo aver spiegato di aver ricevuto critiche anche per l’abbigliamento, Belen pone l’accento sulla critica che le ha fatto più male. La showgirl, infatti, spiega di essere stata infastidita da alcuni commenti sulle sue scelte personali.

“La cosa che mi dà un pochino fastidio è leggere: ‘Cambi uomini come mutande‘. Vorrei precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso, più spesso insomma e meno male. Comunque, la mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei“, ha detto Belen che ha pubblicato la prima ecografia della sua bambina.

Innamorata e felice, la showgirl si è lasciata andare a dichiarazioni importanti per il fidanzato in un’intervista rilasciata a febbraio 2021 ai microfoni di Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoTV24 (@mondotv24)

“Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente. Antonino è veramente un uomo di altri tempi. Mi rende proprio felice da quando mi sveglio a quando vado a letto”, ha detto a Silvia Toffanin.