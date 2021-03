Uomini e Donne oggi 26 marzo: sfilata e nuove conoscenze per Gemma?

Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 26 marzo: nuova sfilata in studio o nuove conoscenze per Gemma Galgani? Sorprese in arrivo.

Sorprese in arrivo per il pubblico di Uomini e Donne. L’ultima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi, in onda oggi alle 14.45 su canale 5, infatti, potrebbe spiazzare i telespettatori. Non si sa, infatti, cosa andrà in onda. Non ci sono anticipazioni e quelle relative alle registrazioni già fatte si concludono con quanto accaduto nella puntata trasmessa ieri e dedicata all’acceso confronto tra Alessandro e Maria che hanno deciso di chiudere la loro frequentazione.

Cosa accadrà, dunque, nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Si partirà con una nuova puntata dedicata a Gemma Galgani o la redazione avrà organizzato qualcosa di speciale per i telespettatori?

Anticipazioni Uomini e donne oggi 26 marzo: Gemma Galgani ancora protagonista?

Sarà ancora Gemma Galgani la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? La dama di Torino continua ad essere l’indiscussa regina del trono over di Uomini e Donne. Dall’inizio della nuova stagione ha frequentato alcuni cavalieri come Biagio, Maurizio Guerci e, infine, Maurizio Giaroni. Tutte e tre le conoscenze, tuttavia, si sono concluse e Gemma è nuovamente alla ricerca dell’amore.

Nella nuova puntata avrà la possibilità di conoscere nuovi pretendenti? Non si esclude, tuttavia, la possibilità che la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi sia la sfilata con un nuovo tema da rappresentare.

Di Gemma, nel frattempo, ha parlato Sabina Ricci. La dama che a Uomini e Donne ha trovato l’amore di Claudio Cervoni con cui ha lasciato la trasmissione, ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha detto:

“Io a Gemma non l’ho mai attaccata, ho fatto un percorso molto lineare, al massimo mi difendo se mi attaccano […] Forse lei si é sentita un po’ messa da parte da Biagio, però negli ultimi tempi il nostro rapporto é cambiato molto, anzi, lei ha fatto il tifo per me e Claudio”.

Alle dichiarazioni di Sabina risponderà direttamente Gemma durante le prossime puntate del programma? Nel frattempo non ci resta che aspettare le 14.45 per scoprire cosa accafrà oggi.