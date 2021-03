Chi è Rosa Di Grazia, la ballerina di Amici 2021? Età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Rosa Di Grazia è una ballerina di Amici 20. E’ entrata nella scuola con l’appoggio di Lorella Cuccarini, ma non con quello di Alessandra Celentano che non la considera una ballerina adatta alla scuola.

Rosa, tuttavia, continua ad andare avanti per la propria strada, ma chi è davvero la ballerina? Quanti anni ha? Quando ha iniziato a ballare? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Rosa Di Grazia: età, carriera e biografia

Nome : Rosa di Grazia

: Rosa di Grazia Segno Zodiacale: /

/ Età: 20 anni

20 anni Data di nascita: 2020

Luogo di Nascita: Napoli

Napoli Professione : Ballerina

: Ballerina Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: ne ha vari



ne ha vari Profilo Instagram ufficiale: @digraziarosa

Rosa ha 20 anni, è nata a Napoli e vive in provincia di Roma con i genitori e i suoi tre fratelli. Legatissima alla famiglia e alla sua sorellina più piccola, Janissa, ha iniziato a ballare quando aveva solo 5 anni.

Ama lo stile moderno, ma si reputa una ballerina versatile. E’ una ragazza intraprendente, impulsiva, efficiente e che combatte per ealizzare i propri sogni nonostante le varie difficoltà.

Rosa Di Grazia ad Amici 20

Nella scuola di Amici, Rosa si è presentata ballando “7 Rings” di Ariana Grande. A volerla nella scuola e a credere fortemente nel suo talento è Lorella Cuccarini. Chi, invece, ha molti dubbi sul suo talento e sulle sue capacità è Alessandra Celentano che non ha mai nascosto le proprie perplessità considerandola una “ballerina mediocre”.“ Io sono entrata qui non perché sono una bella ragazza, ma per ballare e non accetto che mi dica che sono una ballerina mediocre”, ha detto Rosa durante il daytime di Amici.

La Cuccarini, tuttavia, continua a ribadirle il suo appoggio. Anche nel pomeridiano del 28 novembre, Rosa si è esibita per difendere la maglia. Nonostante le critiche della Celentano, la Cuccarini le ha confermato la propria fiducia ribadendo, però, l’importanza di studiare e di lavorare molto per migliorare tecnicamente.

Sta avendo vita difficile nella scuola la ballerina Rosa che continua a non piacere ad Alessandra Celentano. “Se tutti ti dicono che sei una bella che non balla, dovresti farti qualche domanda. Forse hai sbagliato a scegliere di dover fare la ballerina. Devi riflettere”, ha sottolineato più volte l’insegnante non considerandola all’altezza della scuola.

Nonostante le numerose critiche ricevute da Alessandra Celentano, Rosa è state tra le prime allieve a conquistare la maglia del serale grazie alla classifica stilata da Giuliano Peparini.

Prima puntata : perde la prima sfida contro Serena Marchese. Al ballottaggio con Gaia e Tancredi riesce a salvarsi per prima e viene apprezzata dai giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

: perde la prima sfida contro Serena Marchese. e Tancredi riesce a salvarsi per prima e viene apprezzata dai giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Seconda puntata: Sfida Tommaso e vince per la sorpresa di Alessandra Celentano che condanna la scelta di Stash ed Emanuele Filiberto mentre Stefano De Martino si dice totalmente d’accordo con l’insegnante di danza classica.

Vita privata

Nella scuola di Amici 2021 ha conosciuto il cantante Deddy innamorandosi di lui. I due oggi sono fidanzati e sono molto uniti e affiatati nonostante qualche piccola gelosia. La coppia trascorre molto tempo insieme e, pur non facendo parte della stessa squadra, è pronta a supportarsi.

Instagram

Rosa può essere seguita su Instagram dove conta 185mila followers a cui regala foto della sua vita privata e dei suoi lavori. Le ultime sono, in particolare, dedicate alla sua avventura nella scuola di Amici 2021.