Hai bevuto troppo e temi i postumi da sbornia? Dalla Finlandia arriva un metodo innovativo.

A chiunque prima o poi sarà capitato di eccedere un po’ con gli alcolici o di trovarsi a bere a digiuno soffrendo dei terribili postumi del giorno dopo. Ebbene, da oggi potrebbe esserci una soluzione innovativa, ideata in Finlandia. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona contro la sbornia.

Arriva un metodo tutto Finlandese contro i postumi da sbornia

Come anticipato, uno studio condotto in Finlandia e più precisamente dalle università di Helsinki e della Easterne a Finland avrebbe scoperto un modo per evitare i postumi da sbornia. Il team di studiosi ha infatti rilevato nella L-cisteina un vero alleato contro la sbornia. Sembra infatti che assumerla aiuti a bere meno il giorno dopo e ad accusare minori fastidi che di solito sono riconducibili in modo particolare a nausea e mal di testa.

Lo studio è stato condotto su un campione di persone a cui è stato somministrato un alcolico nazionale che arriva a ben 40 gradi di gradazione. Tra i partecipanti, che hanno tutti bevuto la stessa quantità di alcol, alcuni hanno poi ricevuto un placebo mentre ad altri è stata somministrata una pillola di 600 mg di L-cisteina e, ad altri ancora, una da 1200 mg.

I risultati, come è stato successivamente illustrato sulla rivista Alcohol and Alcoholism hanno portato alla luce che coloro che avevano ricevuto la pillola con il dosaggio più alto di avevano subito meno postumi da sbornia. Chi aveva assunto la dose da 600 mg si sentiva meno in ansia del solito mentre gli altri avevano avuto i soliti sintomi. Uno studio, quindi, che potrebbe cambiare gli effetti di una bevuta con amici. Nell’attesa che questa ricerca si concretizzi in un aiuto vero e proprio contro la sbornia, ricordiamo che la L-cisteina si può trovare nella carne, nelle uova e nei latticini. Anche se di fatto, al momento, l’unico modo per evitare i postumi da sbornia resta quello di non bere troppo.

Attenzione: esagerare con l’alcol è altamente sconsigliato per via degli effetti negativi che ha sulla salute. Gli alcolici, infatti, rientrano tra le bevande solitamente sconsigliate a chi desidera mantenere uno stile di vita sano e attivo. Quindi, fatta eccezione per il famoso bicchiere di vino rosso che secondo alcuni medici può essere considerato sano in determinati casi e se assunto con moderazione, è sempre meglio preferire altre bevande a quelle a base di alcol.