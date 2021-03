Merendina Maxi King Fit : uno snack mix unico e intrigante!

La Merendina Maxi King Fit è llo snack giusto per concedersi una pausa dolce da gustare senza alcun senso di colpa perché preparata con ingredienti sani e genuini.

Le giornate a volte sembrano infinite e concedersi un piccolo sfizio dolce, uno snack invitante per esempio, è un buon modo per spezzare la fame e fare il pieno di energia. La Merendina Maxi King Fit è la soluzione perfetta per una colazione o una merenda golosa e anche light che si potrà preparare in casa in modo semplice e veloce.

Questo snack sarà perfetto anche per gli sportivi, magari da consumare pre o post workout e da portare sempre con se. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare questa golosissima merendina fit che conquisterà al primo assaggio sia i grandi che i piccini che la troveranno davvero irresistibile.

Merendina Maxi King Fit: gli ingredienti e la ricetta per prepararla

La Merendina Maxi King Fit è stata creata e realizzata dalla food blogger _candy_healthy_ e lei stessa la presenta con grande soddisfazione:

” Kinder Maxi King è uno snack mix unico e intrigante: una copertura di granella di nocciola e cioccolato ed un cuore al latte e burro d’arachidi dal gusto fresco. Oggi in versione sana e senza zuccheri aggiunti, perfetta per ogni momento della giornata”

Il risultato di questa ricetta sarà davvero ottimo ma anche molto gradevole ed invitante alla vista!

Gli ingredienti

Per preparare la Merendina Maxi King Fit, avrete bisogno di:

“-20g farina d’avena aromatizzata

-20g farina d’avena neutra

-10g Farina di cocco

-100ml di albume

-10g di cacao amaro

-20/30ml di latte (per ottenere una consistenza omogenea)

-3g di lievito

-Topping: cioccolato fondente, granella di nocciole e burro d’arachidi per l’interno”

La ricetta

“Unite in una ciotola tutti gli ingredienti, mescolate e infine aggiungete il lievito. Versate negli appositi stampini e cuocete a bagnomaria per 25 min circa o in forno.Lasciate raffreddare, tagliate al centro e inserite il burro d’arachidi;coprire con cioccolato fondente + granella di nocciole e conservare in frigo. Al mattino gustate”

Non vi resta che mettervi al lavoro e preparare queste meravigliose Merendine Maxi King Fit da tenere sempre a portata di frigo per soddisfare quella ‘voglia di qualcosa di buono’ che ogni tanto fa capolino nella giornata!

