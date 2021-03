Matteo Ranieri rompe il silenzio su Sophie Codegoni: “Non è stato facile”

Matteo Ranieri di Uomini e Donne ha confermato la fine della sua relazione con Sophie Codegoni, raccontando la sua versione della storia.

Matteo Ranieri è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne. Durante la sua esperienza, nei panni di corteggiatore, è riuscito a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, la tronista più giovane della storia del programma.

La loro relazione ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo che durante il corso di queste settimane trascorse negli studi Elios di Roma si è affezionato a loro e sperava che tra di loro le cose potessero funzionare anche nel mondo reale, ma purtroppo non è andato come sperato. Sophie ha annunciato la fine della loro relazione, rivelando che purtroppo dopo la fine della trasmissione hanno scoperto di avere due caratteri completamente incompatibili e nonostante lei ci stia ancora molto male ha dovuto accetterà la realtà dei fatti.

Più riservato, invece, è stato Matteo che ha preferito sparire per un po’ dal mondo dei social. O almeno fino a pochi minuti fa ha scelto di rompere il silenzio attraverso la sua piattaforma Instagram, confermando non solo le parole di Sophie ma svelando anche qual è la sua versione della storia. Matteo Ranieri di Uomini e Donne ha confermato la rottura con Sophie rivelando che il confronto con la vita di tutti i giorni gli ha permesso di comprendere che non era possibile per stare insieme.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri al capolinea: le parole di lui

Purtroppo Sophie e Matteo si sono lasciati e i due sembrano essere ancora molto scossi per quanto accaduto. Tant’è che lui, da sempre molto riservato anche durante la sua esperienza di Uomini e Donne, ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare la sua versione dei fatti. Ecco le sue parole:

“Volevo annunciare e confermare la fine della mia storia con Sophie Codegoni. Forse soltanto ora riuscirete a capire il motivo del mio silenzio in questi giorni, ma ho provato ad esorcizzare a modo mio quella che è la situazione tra noi. Ci tenevo a ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete inviato, sia quelli belli che quelli che ho ritenuto costruttivi. Il motivo della nostra rottura è molto semplice: non riuscivamo ad andare d’accordo su tantissime cose”.

“Abbiamo due stili di vita e obiettivi completamente diversi e per questo motivo, anche in vista di una relazione futura, sarebbe stato impossibile continuare. Dopo Uomini e Donne è stato difficile viversi nella realtà. Ora vi chiedo soltanto di comprendere quello che stiamo vivendo. È difficile perché c’è una certa risonanza a livello mediatico e la gente mi ferma per strada chiedendomi il perché. Ci tengo a precisare che ci siamo lasciati in maniera civile. Non ho nient’altro da aggiungere, vi ringrazio”.

Matteo e Sophie dopo Uomini e Donne purtroppo non sono riusciti a far funzionare la loro relazione, ma l’affetto continuerà nonostante gli imprevisti che la vita gli ha messo di fronte.