Chi è Martina Miliddi, la ballerina della classe di Amici 2021? Età, altezza, vita privata, carriera, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Martina ad Amici – Foto Instagram da https://www.instagram.com/amiciufficiale/Martina Miliddi è una ballerina della scuola di Amici 20. Molto bella, dotata di un movimento sensuale che l’ha portata ad alimentare la sua passione per la danza latino-americana, è entrata nella scuola per realizzare il sogno di diventare una ballerina professionista.

Ma chi è davvero Martia? Quanti anni ha? E’ fidanzata? Andiamo a scoprire tutto sulla giovane ballerina che si è già messa in mostra nella scuola più famosa d’Italia.

Martina Miliddi: età, carriera, biografia

Nome : Martina Miliddi

: Martina Miliddi Segno Zodiacale: /

/ Età: 20

20 Data di nascita: 2000

2000 Luogo di Nascita: Cagliari

Cagliari Professione : Ballerina

: Ballerina Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /



Profilo Instagram ufficiale: @martinamiliddi

Di Martina di sa davvero poco se non che ha 20 anni e arriva dalla Sardegna. Ha cominciato ad appassionarsi alla danza quando aveva solo cinque anni. In quel periodo guardava Striscia la Notizia insieme al padre e ha cominciato a sognare di voler diventare una ballerina.

Ha così cominciato a studiare danza, in particolare latino americana, con l’insegnante Francesca Secci. A 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults.

Nella scuola, Martina si è raccontata a cuore aperto alla sua insegnante, Lorella Cuccarini, parlando del suo, più grande dolore: la perdita del padre.

“Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei. La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza”.

Martina Miliddi ad Amici 2021

Martina è entrata nella scuola di Amici 20 grazie all’appoggio di Lorella Cuccarini. Alessandra Celentano, invece, la considera “una bambina che prova a fare la donna”. Parole che Martina ha commentato così:

“Il commento della maestra Celentano non mi ha toccato. Non mi sono sentita una bambina che cercava d’imitare una donna. So di non essere così e non sto imitando nessuno. Francesca (Tocca ndr) è una grande donna e ha la sua esperienza. Io ho 20 anni e faccio già tanto per l’età che ho”.

Ha emozionato tanto con una coreografia dedicata al padre, morto qualche anno fa. Dopo averle sospeso la maglia non vedendo in lei la stessa determinazione iniziale, Lorella Cuccarini le ha consegnato la maglia del serale. Martina fa così parte della squadra guidata dalla Cuccarini e da Arisa.

Prima puntata : sfida Enula e vince durante la prima manche. Nella seconda manche batte Esa in un passo a due con Alessandro. Finisce al ballottaggio con Ibla e Raffaele ma viene salvata dai giudici.

: sfida Enula e vince durante la prima manche. Nella seconda manche batte Esa in un passo a due con Alessandro. Finisce al ballottaggio con Ibla e Raffaele ma viene salvata dai giudici. Seconda puntata: Finisce al ballottaggio con Ibla e Alessandro ma si salva contro Ibla durante la prima manche. Nella terza manche sfida Serena in un guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano e perde. Riesce a conquistare il passaggio alla terza puntata.

La morte del padre

Martina ha vissuto il dolore vero per la morte del padre a cui era estramente legata e di cui ha parlato nella scuola. “Perdere mio padre mi ha spezzato il cuore, è stata tantissimo dura. È un capitolo che non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua da dieci anni. A dieci anni volevo scappare perché ho perso la persona più importante della mia vita”, ha raccontato nella scuola.

Vita privata

Nella scuola di Amici 2021 vive una storia d’amore, tra alti e bassi, con il cantante Aka7even da cui si è allontanata più volte. Tra i due non mancano crisi e incomprensioni dovute alla gelosia di lui. L’ultima è stata causata dalla vicinanza tra Martina e Tommaso Stanzani, uno degli amici più stretti che la ballerina ha nella scuola.

Instagram

Seguita da 128mila followers, su Instagram, condivide voto e video della sua passione per la danza.