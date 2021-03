Manuel Casella, ex fidanzato di Amanda Lear: “Lei non lo sopportava”

Manuel Casella è noto al pubblico del piccolo schermo per essere l’ex fidanzato di Amanda Lear: ecco la sua nuova vita.

Manuel Casella non è di certo un nome nuovo per il pubblico del piccolo schermo. I telespettatori più attenti, infatti, lo ricorderanno per la sua carriera televisiva, che prosegue ancora oggi, e per aver avuto una relazione con Amanda Lear. La loro storia all’epoca creò non poco scalpore in quanto tra loro ci sono ben 40 anni di differenza e lui fu etichettato, in quel periodo, come il toyboy di Amanda, ma non solo.

All’epoca in molti lo accusarono di fare carriera soltanto perché impegnato con lei e non perché avesse reali capacità. In quanto iniziò ad emergere a livello televisivo durante la loro relazione. Nonostante le malelingue, i due hanno dimostrato ampiamente di essere stati insieme perché presi da un reale sentimento, visto che la loro relazione non è stata di breve durata e nonostante si siano detti addio da diverso tempo, lui è anche diventato papà, entrambi conservano un bel ricordo.

Manuel Casella, ex fidanzato di Amanda Lear, qualche tempo fa è stato ospite di Domenica In dove non solo ha parlato della sua relazione con l’artista ma anche della sua nuova vita. In quanto ha detto addio, in un certo senso, il mondo dello spettacolo.

Manuel Casella: chi è l’ex fidanzato di Amanda Lear

Manuel Casella ha conosciuto Amanda Lear quando lei era al timone della trasmissione Brutto Anatroccolo, in onda su Italia 1. Da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi e da lì è nata la loro relazione. Manuel ha iniziato anche una carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte a vari progetti del piccolo schermo e diventando anche uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, quando al timone della trasmissione c’era Simona Ventura.

Ora, invece, si occupa di interior design e sul canale 56 conduce “Ok, la casa è giusta” dando i migliori consigli possibili sugli arredi delle case. Per quanto riguarda la relazione, ormai terminata da anni, con Amanda, ai microfoni di Domenica In dichiarò che grazie a lei è riuscito a scoprire la semplicità ed il suo lato dolce che non pensava di avere. Mentre invece lei non riuscita a sopportare il suo carattere fumantino.

“So che agli occhi di chi non la conosce, Amanda può apparire come una persona molto forte e anche sopra le righe ma lei è stata in grado di farmi scoprire il mio lato semplice. La mia dolcezza. Lei, invece, non riusciva a sopportare la mia irascibilità con il mio carattere fumantino. Non lo sopportava proprio quello” aveva confidato ai microfoni di Rai 1. Anche se ormai la loro storia d’amore è diventata soltanto un dolce ricordo e nulla di più.

Amanda Lear e Manuel Casella sono stati legati per molti anni, ma entrambi ora hanno voltato pagina in maniera definitiva ed hanno intrapreso strade diverse rispetto a quando stavano insieme.