Frangia: il segreto per asciugarla piatta senza utilizzare la piastra

La frangia è un ‘must’ della stagione ed è ritornata in voga nella sua versione più grafica e liscia. Scopriamo come asciugarla in modo perfetto senza dover utilizzare la piastra.

La frangetta segnerà l’hair look della nuova stagione ed incornicerà il volti di moltissime donne in diverse lunghezze e stili. Frange importanti, frangette mini stile garconne o dal taglio stondato anni ’50 saranno portate ma anche performate ogni giorno soprattutto con l’utilizzo della piastra.

La piastra come ogni strumenti di hair style ad alta temperatura, se da un lato regala un risultato perfetto e quasi immediato, dall’altro stressa la fibra capillare provocandone il disseccamento e a volte anche la rottura. Per questo, trovare un modo per asciugare la frangia completamente piatta senza utilizzare la piastra lisciante, si rivelerà utile soprattutto per la salute dei capelli. Se hai i capelli danneggiati scopri le abitudini per mantenerli sani e l’impacco fai da te miracoloso.

Il segreto di una frangia piatta? Le radici!

Le lunghezze dei capelli vengono inevitabilmente influenzate dalle radici o meglio dall’andamento delle radici, a radici disordinate e tendenti al riccio, non corrisponderanno mai dei capelli lisci, e anche se si utilizza la piastra difficilmente si riuscirà ad arrivare alla base delle radici per evitare che ci si ustioni.

Di conseguenza anche la frangetta più piatta, resterà in piega per pochissimo tempo, soprattutto se presente molta umidità nell’aria. Per questo il segreto per avere una frangia piatta e duratura sta proprio nel condizionare le radici asciugandole in modo perfetto ed effettuando una messa in piega senza la piastra. Se hai i capelli crespi e gonfi scopri le due soluzioni che in pochi conoscono.

Come asciugare la frangia piatta senza utilizzare la piastra lisciante

Asciugare una frangia perfettamente piatta necessiterà per forza dell’utilizzo della piastra? Assolutamente no, soprattutto se si utilizza uno specifico tipo di spazzola, quella piatta e larga.

Questo tipo di spazzola, permette di asciugare la frangia con il phon rendendo i capelli lisci sin dalla base delle radici, particolare che la renderà naturale e poco gonfia, effetto tutt’altro che di tendenza che di solito si ottiene asciugando la frangia con la classica spazzola tonda.

Frangia perfetta con la spazzola piatta: i consigli di Gian Luca Troiani

Seguendo il video tutorial potrete imparare alla perfezione come utilizzare la spazzola piatta per asciugare la frangia in modo perfetto e soprattutto semplice e veloce.