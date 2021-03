Test: la forma del tuo dito medio rivela il tuo temperamento

Alcune caratteristiche fisiche rivelano alcuni aspetti del nostro carattere. Anche il dito medio riflette alcuni aspetti della nostra personalità.

Molte caratteristiche fisiche sono l’espressione di alcuni tratti del nostro modo di essere, le nostri mani non fanno eccezione, in particolar modo il dito medio sembra saperla lunga sul nostro temperamento.

Test: scopri cosa rivela la forma del tuo dito medio sul tuo temperamento

Sei sicuro di conoscerti bene? di sapere quali sono i tuoi desideri profondi e cosa renderebbe la tua vita davvero speciale? Conoscere se stessi e ciò che è radicato nel nostro inconscio può permetterci di migliorare ed auspicare ad avere una vita più felice ed appagante. Il modo in cui ti comporti ogni giorno, le tue qualità ed i tuoi difetti sono il punto di partenza per capire dove e cosa migliorare.

Molti di voi potrebbero non credere a queste definizioni della personalità basate sull’interpretazione dei tratti fisici ma vi invitiamo a fare il test, siamo sicuri che resterete anche voi molto sorpresi. Anche se il test non fornisce una diagnosi clinica è comunque un’ottimo punto di partenza per un’ analisi introspettiva.

Ecco cosa rivela la forma del tuo dito medio:

Punta appuntita

Guardando il tuo dito medio si nota che alla base è più sottile. Se il tuo dito corrisponde a questa descrizione significa che sei una persona dolce e gentile, sempre disponibile ad aiutare gli altri dei quali ti prendi cura senza riserve, soprattutto se sono parte della tua famiglia.

Detesti le cose difficili e complicate, vorresti una vita semplice, la semplicità è la tua fonte di felicità. Conduci una vita modesta. Sei una persona emotiva e se qualcuno passa un brutto momento avverti tutta la sua sofferenza.

Sei una persona lodevole ma alla fine soffri per il fatto di non dedicare tempo a te stessa e ai tuoi desideri e a lungo andare ti pesa. Prenderti cura di te stesso non ti rende negligente verso gli altri, anzi ti rende più felice e quindi più positiva e meglio predisposta verso gli altri. Valuta bene questa opzione.

Regolare

Il tuo dito medio è uguale dalla base alla cima. È lungo e uniforme. Questa forma indica che sei una persona riservata e timida. Hai bisogno di spazio tuoi e hai qualche difficoltà ad adattarti ad eventuali cambiamenti.

Sei una persona che vive di emozioni, dolce e protettiva, al tuo fianco vuoi solo persone speciali, sei molto selettiva. Chi non ti conosce ha un’immagine di te di una persona eccessivamente seria e poco sorridente, in realtà chi ti conosce bene sa che sei solare e ottimista anche se non lo dimostri. Dovresti apprezzare di più le gioie della vita.

Irregolare

Il tuo dito medio è un po’ irregolare, sembra un pò storto. Questa sregolatezza indica che sei una persona spontanea ed ottimista. Sempre sorridente e radiosa condividere la vita con te al fianco è uno spasso. Vivi alla giornata, non fai troppi progetti, preferisci concentrarti sul presente. Adori le sorprese e le consideri il sale della vita.

Il tuo acerrimo nemico è la routine. Non la sopporti, il tuo secondo nemico è la dipendenza. Pur di non dipendere da nessuno faresti carte false. Sei una persona affascinante e seducente.