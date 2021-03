Raoul Bova è stato sposato per 13 anni con Chiara Giordano. L’addio è avvenuto nel 2013 quando l’attore ha conosciuto l’attrice spagnola Rocìo Munoz Morales.

Chiara Giordano e Raoul Bova sono stati sposati per 13 lunghi anni, dal 2000 al 2013 creando una splendida famiglia insieme ai figli Alessandro Leon nato nel 2000 e Francesco nato nel 2001. Il divorzio, avvenuto negli anni successivi è stato devastante per tutti.

Nonostante l’attore italiano abbia sempre cercato in quegli anni di tenere un certo grado di riservatezza sulla sua vita privata è stato a lungo al centro del gossip per lo scandalo del divorzio ma soprattutto per il motivo della separazione con Chiara. Difatti nel 2013 Raoul conobbe Rocìo Munoz Morales, sua attuale compagna e madre delle sue bimbe più piccole, Luna nata nel 2015 e Alma nata nel 2018.

Purtroppo e inevitabilmente il matrimonio con Chiara Giordano è finito in modo brusco, soprattutto perché la suocera, la madre di Chiara da buon avvocato divorzista non ha reso le cose facili, ed anche i rapporti tra i due sono stati a lungo turbolenti e irruenti. Gli stessi figli di Raoul hanno fatto fatica ad accettare la separazione e la nuova relazione sentimentale del padre. Chiara ha rilevato alcune dichiarazioni nel corso di questi anni, raccontando ai giornali come si è sentita dopo questo “tradimento” del marito con una donna di gran lunga più giovane. Leggiamo le sue parole.

Chiara Giordano e l’addio doloroso a Raoul Bova

La love story fra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morale è stata travolta dai gossip di tutta Italia rendendo il divorzio dalla Giordano ancora più difficile e doloroso. Chiara non ha mai raccontato quei momenti complicati, vivendo la sua sofferenza in privato, solo di recente, grazie alla sua esperienza ad Amici Celebrities, ha iniziato ad aprirsi.

Negli anni però, Chiara Giordano ha rivelato come si è sentita dopo il divorzio: “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie” ha detto.

Inoltre la Giordano sembrerebbe non aver mai conosciuto le piccole di casa Bova e sembrerebbe che anche i figli maggiori Alessandro Leon e Francesco abbiano fatto difficoltà ad accettare le sorelline. Raoul Bova in persona ha raccontato difatti in un’intervista al Corriere della Sera i rapporto tra i figli maggiori e le figlie minori: “Rispetto per i figli significa ascoltarli e non imporre nulla che non sentano davvero. Così ho aspettato che si sentissero liberi di vederle e oggi sono felice. Tante volte mi sono domandato o accusato e giudicato come poco forte su alcune decisioni e invece la mia strada e il mio modo di essere sta portando i suoi frutti. I miei figli sono felici, si stanno conoscendo, stanno cominciando a volersi bene e questo è un passo che ne porterà un altro e ancora uno”.

Oggi i rapporti tra Chiara e Rauol sembrerebbero più distesi per i bene dei figli e gli stessi fratelli avrebbero iniziato a volersi bene.