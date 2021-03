Sulle passerelle della Primavera 2021 la tendenza accessori è chiarissima: le borse diventano gioielli e nascono i Bag Jewels!

Sono piccole, così piccole da poter essere indossate come pendenti per collane e braccialetti o come orecchini, ma sono delle meravigliose borse in miniatura che riproducono in tutto e per tutto i modelli storici dei più grandi marchi di moda e di accessori del mondo.

Alcune, meno piccole delle altre, hanno addirittura una funzione vera e propria! Ecco quale e perché (forse) non potremo farne più a meno.

Accessori primavera 2021: borse ovunque, anche alle orecchie

Chi ha detto che le borse possono essere portate solo a mano, a tracolla o a spalla? Le borse possono essere trasformate in gioielli bellissimi, come hanno dimostrato le principali maison di monda nel corso delle sfilate più recenti.

Il bracciale e la collana di Chanel

Chanel ha proposto una borsetta da bracciale che riproduce con un’enorme cura per i particolari uno dei celebri modelli bon ton della casa di Madame Coco.

Il motivo chainmail che costituisce il corpo della borsa è tra le altre cose di gran moda nell’ultimo periodo: la catena è stata riproposta spessissimo in moltissime versioni da indossare al collo e al polso.

Il motivo trapuntato della patta invece aumenta il realismo della riproduzione, resa ancora più preziosa dalle piccole perle che ornano il piccolo manico rigido.

Se il grosso ciondolo da bracciale è un po’ troppo impegnativo, e forse scomodo da indossare spesso, di certo la piccolissima collana proposta da Chanel, sempre tra i bag jewels proposti nelle ultime sfilate, potrebbe sembrare molto più discreta.

Come accade molto spesso nel campo dell’alta moda e della gioielleria, le piccole dimensioni non corrispondono affatto a un piccolo prezzo: questa collana choker con inserti in pelle d’agnello e perle di vetro con un piccolo pendente metallico a forma di borsa costa abbastanza: per scoprire il suo prezzo basta andare sul sito ufficiale di Chanel.

Gli orecchini di Jaquemus

Jaquemus propone invece un paio di orecchini pendenti estremamente stilizzati. Punti di forza di questi gioielli è certamente la semplicità del design e la stilizzazione geometrica della borsa, che diventa in tutto e per tutto un motivo decorativo. Non costosi quanto si crederebbe, gli orecchini Les Creoles Chiquita possono essere acquistati anche on line.

Gli utili bag jewels di Louis Vuitton

Louis Vuitton ha proposto una miniaturizzaazione perfetta delle sue borse più famose, ma in questo caso non si tratta soltanto di un ciondolo o di una decorazione. Si tratta al contrario di un piccolissimo contenitore perfettamente funzionale.

Che cosa mai si potrebbe mettere in una borsa così piccola? Le cuffiette senza filo: questa borsetta, acquistabile sul sito di Louis Vuitton, serve a contenere perfettamente le Airpods Pro.

Una borsa – gioiello è per tutte!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sbalzer Gioielli (@sbalzergioielli)

Anche senza andare a scomodare i grandi e grandissimi brand di moda, è certamente possibile trovare in commercio delle piccole borse da utilizzare come ciondoli per collane o bracciali oppure montate direttamente sugli orecchini.

Molto carini e sicuramente perfetti per essere utilizzati in moltissime versioni sono i charm in argento a forma di borsa che possono essere appesi a braccialetti o collane e che hanno prezzi molto contenuti.

E anche se non tutti possono permettersi una borsa Luouis Vuitton per portare le cuffiette, di certo si potrebbe copiare l’idea e acquistare una micro borsetta da utilizzare a questo scopo.

Non è firmata? Beh, l’importante è che sia delle dimensioni adatte e che abbia una buona chiusura: facile da aprire ma che non lasci cadere gli auricolari se inavvertitamente venisse chiusa male.