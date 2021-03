Se vuoi vestirti di nero con stile ricordati queste 4 cose

Vestire di nero è la scelta di molti, ma se vuoi vestire di nero CON CLASSE dovresti tenere presente questi 4 suggerimenti.

Un look total black è ben visto in ogni occasione, il nero è un colore elegante e per di più snellisce, questo lo rende il colore dominante del nostro guardaroba. Se anche tu ami vestire di nero dovresti tenere presente questi piccoli suggerimenti grazie ai quali indosserai un outfit total black con grande stile. Ricorda che le piccole cose fanno la grande differenza.

4 consigli per un look total black impeccabile

Il nero è un colore senza tempo, intramontabile, questa tonalità è sempre presente nei nostri armadi. In ogni occasione, di giorno o di sera, in total black ci fa apparire glamour e chic.

Gli stilisti lo adorano e lo ripropongono spesso nelle loro nuove creazioni con un gioco infinito di materiali e trame. Portare abiti neri può giocare un brutto scherzo, per essere chic è necessario dare un’immagine armonica che va dall’acconciatura agli accessori. Scopri 4 consigli di moda per vestire di nero in modo impeccabile:

1) Punta sui tuoi capelli

Vestire di nero mette in risalto tutta la bellezza dei tuoi capelli. Come ben saprai il nero è un colore che mette in risalto tutti gli altri colori, per cui se opti per questo look total black assicurati di avere capelli in ordine e sani, in modo che possano risaltare sul nero.

Opta anche sull’acconciatura adatta in base all’occasione, di sera puoi fare lo chignon o la coda di cavallo altissima per esempio. Di giorno puoi lasciare i capelli sciolti.

2) Abbina bene materiale, consistenza e trame

Il nero richiede tutta la tua attenzione riguardo vestibilità e le trame. Non è sufficiente indossare capi neri, bisogna indossare capi neri con texture e un taglio su misura. Dovresti prestare molta attenzione ai materiali e alla trama. In generale ricorda che quando acquisti capi neri dovresti scegliere capi di qualità, i vestiti neri invecchiano prima e male, soprattutto se il materiale è scadente. Il nero è un capo che ti valorizza in ogni occasione quindi è un investimento sicuro. Prova tutti gli abiti neri e se non ti convince come ti stanno non comprali. Il nero deve essere perfetto. Se indossi un abito nero che non si adatta a te si vede di più se l’abito è nero.

3) Ricorda di scegliere accuratamente gli accessori

Solitamente il nero si sposa egregiamente con l’argento. Il nero sembra troppo cupo se non lo esaltiamo con gli accessori giusti. Potresti optare per un bel capello, gioielli color oro o argento basta che siano accessori minimalisti e semplici, il nero è più chic quando gli accessori sono minimal.

4) Per esaltare l’eleganza del nero il tuo trucco deve essere perfetto

Il nero esalta la bellezza dei capelli e ha lo stesso impatto sul make up. Per il trucco vale lo stesso consiglio degli accessori, dovrebbe essere sobrio e minimal. Il trucco nude è quello che fa al caso tuo se desideri un effetto contemporaneamente semplice e sofisticato.

Per ottenere il nude inizia con una base di fondotinta adatto al tono della tua pelle, un correttore e un blush, questi poco strumenti ti doneranno una luminosità invidiabile. Non esagerare con il trucco degli occhi, soprattutto di giorno. Fai in modo che il tuo trucco sia fresco e naturale in modo da far risaltare tutto il fascino del tuo outfit.