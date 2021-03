Quali sono i tuoi pregi ed i tuoi difetti peggiori? Con il test dei lati negativi e positivi scopriremo meglio la tua personalità.

Quante volte ti è capitato di chiederti quali fossero davvero i tuoi pregi ed i tuoi difetti caratteriali?

Nella vita, infatti, spesso siamo consapevoli dell’effetto che gli altri hanno su di noi ma non siamo in grado di vedere a cosa sottoponiamo le persone che ci circondano.

Insomma, il classico caso di “pelo nell’uovo mentre si ha la trave nell’occhio“!

Scopriamo insieme quali sono i tratti della tua personalità grazie a questo semplicissimo test.

Test lati negativi e positivi della personalità: dicci cosa vedi nell’immagine

Guarda attentamente l’immagine rappresentata qui sopra.

Si tratta di un quadro dipinto da Vladimir Kush, un artista che viene definito il “Salvador Dalì russo“.

Che cosa ti sembra di vedere di primo acchito?

L’immagine che ti cattura “per prima” evidenzierà i lati positivi e quelli negativi del tuo carattere.

Non cercare di dare una risposta razionale od una che ti faccia “indovinare” il responso: qui conta solo il tuo subconscio!

Lancia uno sguardo all’immagine e poi dicci, onestamente, che cosa hai notato per primo.

Si tratta del lago, dell’occhio, del pesce, della libellula o delle erbe intorno al lago?

Il nostro test, come tutti gli altri che ti proponiamo, ha principalmente un valore ludico e, quindi, di svago ed intrattenimento.

Non sono pensati in nessuna maniera per indagare, puntualmente, sulla persona che sei ma solo per… prenderci una pausa di gioco durante la giornata!

Bene, hai avuto abbastanza tempo per guardare l’immagine e per individuare quale elemento hai visto prima fra tutti gli altri.

Scopriamo ora che cosa dice di te questo test di personalità!

Il responso del nostro test di personalità: ecco i tuoi pregi ed i tuoi difetti