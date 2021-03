Drusilla Gucci è una delle concorrenti dell’adventure game targato Mediaset, l’Isola Dei Famosi. Ma sapete l’origine del suo nome da dove deriva? Scopriamolo insieme.

L’Isola dei famosi è iniziata da poco ma alcuni concorrenti hanno già iniziato a far parlare di sè. E’ questo il caso di Drusilla Gucci Ludolf, 26 anni di Firenze, e pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima Maison di Moda. La ragazza entrata nel corso della prima puntata dell’adventure reality di Canale 5 ed inserita nel gruppo dei ‘Rafinados’ ha già rischiato l’eliminazione subito dopo la prima puntata.

Ma il dettaglio che più di tutti ha destato curiosità sulla sua persona è la peculiarità del suo nome. Che cosa significa Drusilla e qual è l’origine etimologica del suo nome? Scopriamolo insieme.

Drusilla Gucci: il nome deriva dal celtico

La naufraga Drusilla Gucci dell’Isola dei Famosi che insieme alla soubrette Angela Melillo, l’attore Roberto Ciufoli e la conduttrice televisiva Elisa Isoardi forma la squadra dei “rafinados” ha scelto di prendere parte al programma per mettersi alla prova e farsi vedere così com’è. In studio è sempre accompagnata dalla madre, Stefania.

Comunque tornando all’origine del nome sappiamo che, Drusilla è un nome proprio di persona femminile italiano ma ha origini piuttosto antiche. È un diminutivo di Drusa, la forma femminile di Druso che ha origine da un antichissimo soprannome latino di derivazione celtica, forse da Drusus per l’appunto che significa “forte” usato come gentilizio in età repubblicana. Inoltre il nome della pronipote di Gucci appare anche nella Bibbia dove una Drusilla è citata negli Atti degli Apostoli.

Non vi sono sante recante il nome Drusilla, quindi il nome è adespota. Eppure L’onomastico si può festeggiare il 14 dicembre in ricordo di san Druso, martire in Siria (forse ad Antiochia) oppure il 24 dicembre, in memoria di un altro san Druso martire a Tripoli (in Libano).

Donne nella storia chiamate Drusilla.

Drusilla, figlia di Germanico e Agrippina maggiore e sorella di Caligola;

Drusilla, principessa giudea figlia di Erode Agrippa I;

Drusilla di Mauretania, principessa di Mauretania;

Giulia Drusilla, figlia di Caligola;

Livia Drusilla, moglie dell’imperatore romano Augusto e Augusta dell’Impero

Drusilla Tanzi, scrittrice italiana

Donne in produzioni televisive, cinematografiche e letterarie chiamate Drusilla.