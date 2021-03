Gilles Rocca torna all’Isola dei Famosi 2021 dopo un malore: “Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto 16 ore di flebo”.

Gilles Rocca è tornato sull’Isola dei Famosi 2021. La quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi si è aperta con il ritorno sull’Isola di Gilles Rocca aveva abbandonato temporaneamente l’isola dopo un malore. Il naufrago, raggiunto dai medici, era stato portato via per essere sottoposto a dei controlli medici.

La sua presenta durante la diretta della quarta puntata era a rischio, ma Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno regalato una splendida sorpresa ai telespettatori e agli altri naufraghi che hanno riaccolto Gilles Rocca.

Gilles Rocca dopo il ritorno sull’Isola dei Famosi 2021: “Adesso sto bene, tutto rientrato”

Ilary Blasi, di fronte alla presenza di Gilles Rocca, ha subito chiesto informazioni sul suo stato di salute dopo il malore che lo ha colpito nelle scorse ore. “C’è stato Gilles che ha avuto 24 ore turbolente a causa di un problema fisico, però, si è ripreso. E’ una roccia”, ha detto Massimiliano Rosolino. “Ilary a dire il vero io stavo bene già quando mi hanno portato via. Ho fatto dei controlli, mi hanno fatto sedici ore di flebo, adesso sto bene, tutto rientrato“, ha spiegato il naufrago che ha già conquistato il cuore della conduttrice, degli opinionisti e del pubblico dedicando delle splendide parole d’amore alla fidanzata Miriam Galanti.

Ma cos’era successo a Gilles Rocca? Il daytime trasmessa oggi ha mostrato le immagini del malore che ha colpito Gilles la scorsa notte preoccupando gli altri naufraghi e la produzione che hanno fatto visitare immediatamente il concorrente dai medici per sottoporlo a tutti i controlli medici del caso.

Mentre lasciava l’Isola, Gilles ha provato a rassicurare i compagni. “Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo…Ci vediamo presto dai…”, ha detto il naufrago. Fortunatamente, Gilles è potuto rientrare in gioco per la gioia di tutti i fans che temevano il ritiro. Il ritorno di Gilles, infatti, è stato accolto con entusiasmo dagli utenti.

La puntata, inoltre, è andata avanti con l’ingresso ufficiale come concorrente dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli.