Hai mai pensato al fatto che fare l’amore lentamente potrebbe essere la risposta a tutti i tuoi problemi “di letto”? Ecco i nostri consigli.

Problemi sotto le coperte?

Niente paura, ci pensiamo noi a suggerirti un metodo decisamente a portata di mano, che puoi provare anche subito per vedere se la tua situazione cambia.

Ormai hai capito di che cosa si tratta: parliamo di “farlo“… lentamente!

Fare l’amore lentamente: ecco la nuova frontiera del piacere

Ti capita di pensare che le tue prestazioni sotto le coperte stanno decisamente… andando in calo?

Bene, non preoccuparti: la soluzione è proprio dietro l’angolo.

Abbiamo affrontato molte volte il tema del calo del piacere e del desiderio nei rapporti intimi: si tratta di una fase “abbastanza” normale nelle relazioni durature!

Purtroppo (o per fortuna) non possiamo essere sempre schiavi dell’ormone dell’amore (si chiama ossitocina e ne abbiamo parlato qui).

Spesso, quindi, le nostre prestazioni intime subiscono uno stop dal quale, poi, non sappiamo davvero come riprenderci!

Per ovviare a questo problema le abbiamo sperimentate, provate e suggerite davvero tutte: dall’astinenza alle cinque posizioni migliori per il piacere femminile!

Dopotutto, però, i rapporti intimi non dovrebbero essere sempre e solo finalizzati all’arrivo del piacere più grande e può capitare di “perdersi” per strada se lasciamo che questo sia il nostro unico obiettivo!

Terapisti di coppia e sessuologi confermano che “farlo” lentamente sia la vera e propria rivoluzione intima che tutti aspettavamo!

(Beh, non proprio tutti, c’è gente che “insegna” a farlo lentamente dal 1993).

Ma insomma, come funziona e quali sono i benefici dei rapporti… lenti?

Scopriamoli insieme.

calma : lo sappiamo, lo sappiamo. La vostra vita, con ogni probabilità, è piena di impegni ed è veramente frenetica.

Proprio per questo motivo, dunque, dovreste sforzarvi di inserire l’intimità in un “ calendario ” ben preciso! (Vi abbiamo spiegato qui i benefici ).

Uno dei benefici maggiori di farlo lentamente è che potrete prendervi tutto il tempo per vivere a pieno l’esperienza.

Partite dai preliminari, esplorate a vicenda il corpo dell’altro, bevete qualcosa insieme o mangiate uno dei cibi che vi abbiamo consigliato qui .

La filosofia mindfulness applicata all’intimità ci ha svelato che per assaporare a pieno un momento bisogna essere in grado di apprezzarlo fin nei suoi minimi dettagli.

Partire dal respiro, quindi, è fondamentale per avere un rapporto… lento !

Concentratevi su delle tecniche che preferite per cercare di sincronizzarlo (magari toccandovi oppure guardandovi negli occhi) ed aspettate di essere “ pronti ” prima di iniziare!

Invece di liberarvi dai vestiti in una corsa a chi fa prima, cercate di rendere ogni capo un vero e proprio “nemico” che cade.

Usate, per ogni indumento, un nome specifico, magari anche solo nella vostra testa: con la maglietta vi liberate dai problemi sul lavoro, con i pantaloni delle responsabilità in casa e così via.

Insomma, cercate di utilizzare i vestiti come “schermi” o pezzi di armatura che, una volta cascati, vi lasceranno liberi di godervi davvero l’intimità!

I rapporti intimi lenti sono utilissimi per recuperare un approccio che, con il tempo, purtroppo si perde.

Decidete insieme al partner (non scordatevi mai che il consenso è sempre fondamentale e necessario) quando volete iniziare a provare e poi sbizzarritevi alla ricerca… della lentezza!

Gli esperti consigliano di prendere la mano pian piano (in piena linea editoriale “lenta“) e di lasciare che, una volta arrivati al rapporto completo, i vostri corpi non si dividano più!

Insomma non si tratta certo di una pratica da testare sul momento ma piuttosto qualcosa da imparare insieme.

Adesso che abbiamo scoperto come la lentezza possa aiutarci a migliorare il piacere, cosa state aspettando?

Correte (ehm, volevamo dire camminate) molto lentamente ed insieme verso il vostro nuovo obiettivo.

Un piacere…lentissimo!