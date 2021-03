Daniela Martani fidanzato. Lei spiazza tutti e svela: “Sono ecosessuale”

Daniela Martani è fidanzata? La concorrente dell’Isola dei Famosi, non molto tempo fa, ha dichiarato di essere ecosessuale.

Daniela Martani è senza dubbio una delle concorrenti più discusse dell’Isola dei Famosi. Il suo personaggio ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo e non per le dinamiche che si sono scatenate all’interno del programma di Ilary Blasi, ma per le dichiarazioni fatte in precedenza. In quanto ha sempre dichiarato di essere una no vax, mostrandosi contraria all’utilizzo della mascherina.

La Martani, durante il corso di questi anni, ha sempre fatto parlare di sé per le numerose battaglie che conduce ma sulla sua vita privata si conosce davvero molto poco. Il pubblico del piccolo schermo, infatti, si chiede se la concorrente di Ilary Blasi abbia qualcuno di speciale nella sua vita, ma lei è sempre molto riservata sul suo privato. Anche se pare che almeno per il momento nessuno le faccia battere il cuore e non sembra nemmeno interessata a trovare qualcuno. In quanto, secondo quanto riportato da Novella 2000, Daniela Martani è ecosessuale, ma che cosa vuol dire? Ecco che cosa avrebbe dichiarato a tal proposito.

Daniela Martani dell’Isola dei Famosi: “La terra è una vera e propria amante”

Daniela Martani, secondo quanto rivelato da Novella 2000, sarebbe ecosessuale. Ma che cosa vuol dire? Secondo quanto lei avrebbe dichiarato, una persona ecosessuale sarebbe interessata soltanto all’ambiente e alla natura.

“Gli ecosessuali sono persone che pensano che la propria terra sia una vera e propria amante. Ricca di erotismo e la ritengo una cosa davvero meravigliosa. Io sono ecosessuale e anche San Francesco, come la storia ci insegna si rivolgeva alla natura che lo circondava come piante, fiori e gli alberi” riporta Novella 2000 e quale occasione migliore, se non questa all’Isola dei Famosi, per stare in contatto in diretto con madre natura?

Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata👇🔥 #Isola 🏝 https://t.co/xVpwfOWDyw — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021

Daniela Martani all’Isola dei Famosi non ha ancora trattato quest’argomento, ma sicuramente qualora la sua avventura dovesse proseguire svelerà al pubblico del piccolo schermo queste nuove sfaccettature di lei.