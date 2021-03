Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Monte: “Lontani da Giulia Salemi”

Tommaso Zorzi e Francesco Monte, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, si sarebbero chiariti dopo il GF Vip lontano dalla Salemi.

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dov’è riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore, ora si gode il successo prendendo parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, nel ruolo di opinionista. Per questo motivo, com’è giusto che sia, si trova spesso e volentieri al centro della cronaca rosa e non poteva mancare, sul nuovo numero di Chi, una parte tutta dedicata a lui.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’influencer e Francesco Monte avrebbero chiarito ogni incomprensione. Al tal punto da diventare amici. I telespettatori più attenti, infatti, ricorderanno che tra i due non c’è mai stato buon sangue. Tant’è che quando Tommaso ha parlato di lui durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva perfino annunciato azioni legali.

Ora le cose però sembrerebbero essere molto diverse da quel momento perché Francesco Monte e Tommaso Zorzi hanno fatto pace e sembrerebbe che ad averli divisi in passato sia stata proprio Giulia Salemi, ex amica dell’influencer ed ex fidanzata del modello.

Francesco Monte e Tommaso Zorzi: il chiarimento dopo il Grande Fratello Vip

Il settimanale Chi, che ha lanciato la notizia, non ha specificato realmente cos’è accaduto tra loro, ma i motivi sono facilmente immaginabili in quanto Tommaso Zorzi al GF Vip, tra l’altro di recente è stato rivelato il suo cachet all’Isola dei Famosi, aveva rivelato che era impossibile per lui farsi piacere una persona che aveva stroncato un bacio tra due donne. Aggiungendo poi che Giulia Salemi, quando era fidanzata con Francesco Monte, si sarebbe allontanata da lui per poi tornare una volta che la loro relazione avesse poi raggiunto il capolinea.

“Oggi i due sono diventati amici, lontani da Giulia” è possibile leggere sul settimanale, che pone proprio l’accento sulla persona che forniva una sorta di legame tra loro, ma che i due si fossero riavvicinati era un segno già noto al pubblico della rete, a cui niente sfugge. In quanto avevano già notato che i due erano tornati a seguirsi sui social. Segno che evidentemente avevano già superato, precisamente da dopo la fine della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, le loro vecchie incomprensioni.

Tommaso Zorzi e Francesco Monte sono riusciti ad avere un chiarimento e sembra più chiaro che mai che entrambi non abbiano più voglia di frequentare Giulia Salemi. Considerato che l’influencer, durante la sua ultima ospitata da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, l’ha definita una persona falsa e si mormora che non l’abbia nemmeno salutata quando si sono incontrati nei corridoi del programma. Il loro rapporto sembra essere arrivato al capolinea.