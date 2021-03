Cosa deciderai di portare con te sull’isola? Grazie al test dell’isola deserta scopriremo qualcosa di più sulla tua personalità: cosa scegli?

Acque limpide, spiagge dorate, sole a picco ed una palma sotto la quale potersi godere lo spettacolo senza ustionarsi.

No, non è il paradiso ma solo lo scenario del nostro prossimo test!

Oggi cerchiamo di capire che tipo di persona sei mettendo alla prova le tue capacità di sopravvivenza: pronto a trasformarti in un naufrago?

Test isola deserta: che cosa porti con te svela chi sei

Chi di noi non vorrebbe “scappare” su un’isola deserta per godersi qualche giorno di vacanza?

Programmi TV e reality show, però, ormai dovrebbero averci insegnato che la vita su un’isola non è così semplice e bella come potremmo pensare.

Bene, passiamo al nostro test di oggi: ti viene offerta l’opportunità (che non potrai rifiutare) di passare almeno due settimane su questa splendida isola.

Come vedi non c’è molto!

Solo un piccolo spazio sabbioso, una palma e il mare intorno a te: insomma, fingiamo che la tua ciurma di pirati si sia ammutinata all’improvviso!

Prima di abbandonarti al tuo destino, i pirati ti permettono di scegliere uno tra i quattro elementi che vedi sul cartiglio.

Quale sceglierai?

La risposta ci svelerà un tratto particolare del tuo carattere: ricorda, non ne esiste una giusta!

Scegli pure l’oggetto che pensi sia il più indicato per cavarsela sull’isola e scopriamo insieme che cosa ci racconta di te.

Ovviamente questo test, così come tutti gli altri che ti proponiamo, ha un valore principalmente ludico: insomma, serve a divertirsi!

Non lo prendere come una valutazione oggettiva del tuo carattere o delle tue capacità.

Se vuoi puoi provare un altro dei nostri test d’intelligenza come quello del parcheggio oppure quello della mamma e i suoi figli nel parco.

Se, invece, ti interessano più i test di personalità, puoi provare con quello della macchia d’inchiostro o quello della tua professione ideale: insomma, hai moltissime scelte a tua disposizione!

Il responso del nostro test: cosa hai scelto rivela chi sei!

Bene, hai avuto abbastanza tempo per scegliere l’oggetto che porteresti con te sull’isola deserta?

Allora siamo pronti a scoprire chi sei veramente!