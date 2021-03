Stefania Orlando approda all’Isola dei Famosi? Lei rompe il silenzio

Stefania Orlando, dopo il Grande Fratello Vip, è pronta ad approdare all’Isola dei Famosi? Lei ha vuotato il sacco e svelato ogni cosa.

Stefania Orlando, dopo l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, è diventata uno dei volti televisivi più amati degli ultimi tempi. Il pubblico del piccolo schermo l’ha completamente riscoperta ed ora spera di vederla ancora una volta in televisione. Qualche tempo fa, infatti, si era parlato di un ipotetico ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi, ma il tutto è stato smentito. In quanto la produzione ha scelto di optare per altri personaggi (Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, di cui è stato recentemente svelato il cachet), ed ora si parla di un suo ingresso nel programma ma come ospite.

Intervistata da SuperguidaTv, Stefania ha fatto chiarezza in merito a questa possibilità di vederla all’interno del reality show di Ilary Blasi, affermando che almeno per il momento non c’è nulla di concreto per quanto riguarda questo ruolo: “Al momento non lo so se sarò un’ospite o meno. E’ ancora tutto quando da vedere. Io avevo confidato che sarei stata ospite, ma non c’è ancora nulla di concreto almeno per il momento”

Stefania Orlando all’Isola dei Famosi non sembra essere ancora una certezza, ma lei sembra avere le idee davvero chiare su quello che è il suo futuro e sul suo rapporto con Simone Gianlorenzi, visto che di recente si è parlato di una possibile crisi di coppia.

Stefania Orlando in crisi con Simone Gianlorenzi? Lei smentisce e svela la verità

Stefania Orlando, durante il corso di questi giorni, si è presa una piccola pausa dal mondo dei social. Il gesto, ovviamente, non è passato inosservato agli occhi dei suoi fedeli sostenitori che si sono subito preoccupati. Immaginando addirittura che possa essersi creata una sorta di crisi con suo marito Simone Gianlorenzi, visto che sono stati lontani per ben sei mesi. Stefania ha assolutamente smentito l’aria di crisi, affermando che dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia aveva semplicemente bisogno di avere un po’ di tempo per se stessa. Tutto qui, ma il suo rapporto con Simone procede a gonfie vele.

“Tra me e Simone non c’è nessuna crisi, state tranquilli. In questo momento lui si trova proprio vicino a me. Io ho semplicemente deciso di prendermi una piccola pausa. Anche perché sto lavorando ad un nuovo singolo da far uscire in estate e al momento sono molto concentrata su questo nuovo progetto. Tra l’altro, per una serie di cose, ho scelto di staccare un po’ la spina e di allontanarmi un po’ dal mondo dei social perché una volta terminata la mia esperienza al GF Vip sono stata molto presente. Avevo semplicemente bisogno di un momento per me” ha rassicurato la conduttrice, che è grata più che mai al suo fedele pubblico. In quanto non si sarebbe mai aspettata, durante il suo ingresso, di ricevere così tanto amore da parte loro.

“Per me prendere parte al reality show di Alfonso Signorini ha rappresentato un vero e proprio riscatto a livello umano. Molte persone prima non mi conoscevano e grazie a quest’esperienza, che sia in positivo o in negativo, ora hanno avuto l’opportunità di potermi scoprire meglio. Certo, mi auguro che questo consenso da parte dei telespettatori possa esserci anche da parte degli addetti ai livori perché ci starebbe bene anche un riscatto a livello professionale“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Io ho scelto di prendere parte al GF Vip per vivere un’esperienza totalmente nuova e per farmi conoscere da chi prima non mi conosceva. E’ stato qualcosa di completamente diverso rispetto a quella a cui sono abituata. Se poi da quest’avventura dovessero nascere altre opportunità a livello professionale, non posso che esserne felice” ha aggiunto e a chi le chiede di diventare un’opinionista del piccolo schermo, lei risponde così:

“Onestamente mi coglie impreparata. Durante il corso della mia carriera è un qualcosa che non ho mai fatto e non so se potrei essere o meno la persona adatta per farlo” ha concluso, ma il pubblico del piccolo schermo vede il ruolo perfettamente in linea con il suo personaggio. Sarà realmente così?

Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del successo sui social, dell’amicizia con Tommaso Zorzi e della voglia di tornare (presto) a condurre un nuovo programma https://t.co/aRAyiEgX4N — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) March 21, 2021

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip è pronta a tornare sul piccolo schermo e il pubblico non vede l’ora di essere di nuovo in sua compagnia.