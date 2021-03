Simona Ventura dopo il litigio con Bassetti: “Non cedo alle provocazioni”

Simona Ventura, dopo il litigio con il ricercatore Bassetti a Carta Bianca, ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram.

Simona Ventura ieri sera è stata una degli ospiti di Carta Bianca, dove è stata invitata dalla padrona di casa per raccontare al pubblico del piccolo schermo quella che è stata la sua esperienza con il covid. Durante il corso della sua intervista, però, è successa una spiacevole lite in diretta televisiva. In quanto il ricercatore Bassetti, che di recente ha preso parte a numerosi programmi televisivi, l’ha però subito interrotta affermando che quanto stava raccontando non era esatto, ma Simona ci ha subito tenuto a precisare, come aveva fatto all’inizio del suo intervento, che lei si stava semplicemente limitando a raccontare la sua esperienza e niente di più.

Il virologo però non ha reagito bene e l’ha invitata a fare il suo mestiere, quello della conduttrice, e non del medico visto che non dispone di una laurea in medicina. La lite tra Simona Ventura e Bassetti ha fatto discutere e non poco il pubblico della rete, che si è prontamente schierato dalla parte della conduttrice, sottolineando come secondo loro il ricercatore abbia un assunto un atteggiamento inadatto nei suoi confronti.

Simona, qualche ora fa, ha scelto di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, annunciando anche una buona notizia che riguarda la sua salute.

Simona Ventura parla di Bassetti e svela: “Sono guarita dal covid”

Simona Ventura ha subito comunicato ai suoi fedeli sostenitori di essere finalmente negativa al covid. La conduttrice, infatti, aveva scoperto di essere positiva prima di prendere parte al Festival di Sanremo, annullando purtroppo la sua ospitata all’Ariston . Nel mentre, però, non ha potuto fare a meno di commentare quanto è accaduto ieri sera con Bassetti. Ecco che cosa ha dichiarato:

“Salve, volevo aggiornavi sulle mie condizioni a dirmi finalmente una bella notizia: siamo tutti negativi! Uscire da una situazione del genere è stato davvero un sollievo. E’ stato un periodo molto difficile e profondo per la nostra famiglia. Abbiamo vissuto con la paura e al tempo stesso con la speranza di poterne uscire il prima possibile. E’ stato un periodo che non dimenticheremo mai. Volevo anche ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto che mi avete mandato ieri sera. Per me sarebbe stato troppo facile cadere nelle provocazioni e rispondere a tono sapete e voi sapete bene che a me le cose facili non piacciono per questo ho scelto la strada del silenzio. Però ci tenevo a dirvi una cosa, che io sono sempre stata dalla parte dei medici e di tutto il personale sanitario. Degli infermieri e a voi va tutti il mio affetto e supporto. Grazie a tutti e a presto che torno in campo il 31 marzo con Games of Games su Rai 2″.

Simona Ventura dopo la lite con Bassetti non le ha di certo mandate a dire, rendendo chiara la sua posizione in favore di tutti i medici che stanno combattendo questa terribile guerra contro il virus.